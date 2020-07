In articol:

Mihai Berar și-a sărbătorit ziua pe un stadion...în miniatură! Mihai Berar, unul dintre cei mai faimoși burlaci de la Exatlon România, a împlinit 31 de ani pe 15 iulie și cum era firesc, și-a sărbătorit ziua de naștere cu mare fast. Distracția a durat mai ceva că-n basme, de miercuri până duminică, culminând cu un super party la cel mai faimos grill-pub din Câmpia Turzii – un restaurant cu o terasă chic, special concepută pentru iubitorii de sport.

Alături de sărbătorit au fost cca 50 de persoane, printre care prieteni din copilărie, jandarmi și cei mai buni prieteni ai, cei din Frăția Războinicilor – Alex Stoica și Gabriel Nedelcu și faimoasa Didi Bulimar.

Mihai Berar și-a sărbătorit ziua pe un stadion...în miniatură! După petrecere, războinicul era foarte mulțumit. “Sunt fericit că am putut organiza această petrecere, nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost să fim închiși, să nu mă pot bucură de prietenii mei într-o astfel de zi. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au ajuns în Câmpia Turzii de la sute de kilometrii distanță și mulțumiri speciale bunului meu prieten Rareș Sârbu, care mi-a pus la dispoziție faimoasa terasă Mrs. Sport by M, un stadion în miniatură, pentru a ne putea face de cap în voie. Și ne-am făcut, party-ul a început la orele 15.00 și a durat până a două zi. Nu ne-am culcat decât după răsăritul soarelui…”, a povestit Mihai pentru WOWbiz.ro!

“Am fost alături de Mihai timp de o săptămâna întreagă”

Gabi Nedelcu, finalistul sezonul 2 de la Exatlon și totodată unul dintre cei mai iubiți sportivi, a ținut să fie împreună cu sărbătoritul într-o zi specială pentru el. “Am fost alături de Mihai timp de o săptămâna întreagă. M-am simțit perfect în Câmpia Turzii, revederea cu Mihai fiind cu atât mai faină cu cât nu ne mai văzuserăm încă dinainte de pandemie. Ba mai mult, a fost ca și când aș fi fost și eu sărbătorit, grație surprizei pe care mi-a făcut-o iubita mea, care a conspirat cu Alex și cu Mihai, apărând inopinant vineri seară la party-ul unde eram”, a comentat Gabi Nedelcu.

Pe de altă parte, venit din Galați pentru petrecere, războinicul Alex Stoica a trecut prin multe peripeții. "Nu o să uit prea curând ziua de naștere a lui Mihai și spun asta nu doar petrecerii de pomină la care am participat, dar mai ales pentru faptul că mi-am pierdut carnetul. Am venit din Galați în București, să iau fetele și, îndrăgostit fiind, am confundat culorile semaforului. Noroc că mi-au dat dovadă, că altfel ratam cea mai tare petrecere de anul acesta!", a dezvăluit Alex Stoica