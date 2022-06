Petrică Mîțu Stoian și-ar fi sărbătorit onomastica! Interpreții de muzică populară au împărtășit cele mai frumoase amintiri alături de regretatul artist | EXCLUSIV

In articol:

Românii sărbătoresc astăzi Sfinții Petru și Pavel, iar cu această ocazie și-ar fi sărbătorit onomastica și Petrică Mîțu Stoian.

Artistul a plecat dintre noi prea devreme, în data de 6 noiembrie 2021, atunci când a murit la Spitalul Județean din Reșița, în urma unor complicații la plămâni.

Pentru români, dar și pentru colegii de breaslă, vestea decesului lui Petrică Mîțu Stoian a venit ca un fulger, într-un moment în care nimeni nu se aștepta la asta, mai ales că anul 2021 răpise deja numeroase voci importante ale muzicii populare românești.

Petrică Mîțu Stoian și-ar fi serbat astăzi onomastica, iar cu această ocazie, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artiștii din muzica populară românească despre momentele și amintirile pe care le au alături de interpret și pe care nu le vor uita cu siguranță niciodată.

„Unde era el, era și buna dispoziție”

Maria Dragomiroiu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre concertele organizate de soțul său, la care se întâlnea cu Petrică Mîțu Stoian, vara, pe litoral.

Îndrăgita artista ne-a mărturisit că Petrică Mîțu Stoian iubea foarte mult cântecul „Auzit-am auzit”, iar vara trecut l-au fredonat împreună în culisele scenei de la Saturn. Atunci au realizat și un filmuleț care a devenit ulterior viral pe Tik-Tok.

„ Era un om foarte vesel, un coleg extraordinar și un mare artist, pe care lumea l-a iubit. Un bărbat foarte frumos și tot timpul se ținea de glume. Unde era el, era buna dispoziție! Făcea o glumă și totul se detensiona!

Îmi aduc aminte că eram vara trecută pe litoral, soțul meu făcând spectacole în fiecare vară, acolo ne întâlneam. Vara știam că începeam maratonul! Lui îi plăcea un cântec de-al meu foarte mult, „Auzit-am auzit” pe care l-am fredonat împreună în culisele scenei de la Saturn și m-a rugat să-l cânt mereu pentru că era cântecul lui preferat din repertoriul meu.

Petrică Mîțu Stoian este un artist care și-a lăsat amprenta în muzica populară românească. Cântecele sale sunt excepționale, reprezentative pentru zona sa, din care se pot inspira toți tinerii care își doresc să cânte muzică populară. Petrică Mîțu Stoian rămâne pentru mine un mare artist care a scris o pagină de aur în cartea folclorului românesc. Dumnezeu să-l odihnească în pace! ”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, pentru WOWbiz.ro.

„Era cel mai vesel coleg din grupul nostru”

Mariana Ionescu Căpitănescu și Petrică Mîțu Stoian au fost colegi în ansamblu, iar pentru artistă plecarea celebrului interpret a adus un gol imens. Petrică Mîțu Stoian i-a fost alături în momentele importante din viață, iar la ansamblu a fost cel mai vesel și iubit coleg din grup, așa cum a dezvăluit ea pentru WOWbiz.ro.

„ Am fost colegi în Ansamblu și mi-a rămas în amintire ca fiind cel mai vesel și pus pe șotii coleg și cel mai iubit coleg din grupul nostru.

Îi simt foarte mult lipsa, el a făcut parte din viața mea, a fost prezent la cele mai importante evenimente de viața mea, la aniversările mele, la botezul copiilor mei și aveam o legătură foarte strânsă.

În calitate de coleg de scenă, el întotdeauna întreținea atmosfera, făcea voie bună, tot timpul avea glumele la el și era un exemplu pentru noi toți. Ceea ce m-a impresionat la el, niciodată nu accepta ca atunci când ieșeam împreună la cafea, nu accepta să plătească altcineva, el era cel care ne cinstea întotdeauna pe noi pe fete, un generos și un adevărat domn ”, a povestit Mariana Ionescu Căpitănescu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

„Am avut o relație de prieteni care, în ziua de azi, greu se mai sudează”

Constantin Enceanu și Petrică Mîțu Stoian s-au bucurat de o frumoasă prietenie, atât pe scenă, cât și în viața personală. Artistul a rămas marcat de pierderea bunului său prieten, iar golul format nu îl va putea umple nimeni, după cum a povestit pentru WOWbiz.ro.

„ Am foarte multe lucruri frumoase petrecute alături de Petrică. O lecție de viață, întotdeauna când am fost într-un impas și i-am cerut o părere, de la Petrică am primit o părere sinceră. Am știut mereu că este sinceră și că este din suflet și că este de la un prieten pentru un prieten adevărat.

A fost o relație de prietenie care în ziua de azi mai greu se sudează. Între mine și Petre a fost o prietenie adevărată. Atunci când am avut nevoie unul de celălalt ne-am cerut sfatul și a fost un sfat sincer, o părere sinceră.

Plecarea lui mi-a lăsat un gol imens pe care nu cred că o să îl acopere nimeni, dar nimeni”, a povestit și bunul prieten al lui Petrică Mîțu Stoian, Constantin Enceanu.

