Cătălin Crișan se reinventează! Vrea premieră de cinci stele pentru melodiile „uitate într-un sertar” în pandemie | EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Crișan este artistul complet și nu poate sta niciodată prea departe de scenă. Chiar dacă a continuat să scrie piese de teatru în pandemie și să compună noi melodii, atât pentru el, cât și pentru alți artiști, Crișan a mărturisit că-i lipsește foarte mult publicul.

Cătălin Crișan: „N-am apucat încă să fac lansarea, pentru că vreau să o fac cu orchestră.”

Crișan a fost foarte harnic în ultimii doi ani și jumătate, însă a preferat să amâne orice fel de lansare în nume propriu până la desființarea restricțiilor anti-COVID-19, ca să simtă că are un public la fel de numeros ca la spectacolele din vremurile bune. În această pauză de la aparițiile publice, artistul nu a stat degeaba, ba chiar a fost extrem de productiv. A compus suficiente piese nu pentru unul, ci pentru două albume noi, și este a aproape de a finaliza a doua piesă de teatru și, poate surpriza cea mai mare, un roman.

Citeste si: De ce Alexandru Ciucu nu vrea să-și lase fetele să locuiască la Alina Sorescu? Designerul ar fi spus tot adevărul în instanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„În pandemie am apucat să scriu un roman. Mai am un pic și-l termin. Scriu și o a doua piesă de teatru. Am două albume gata. Sunt pe masă, în sufragerie. Am 24 de piese. N-am apucat încă să fac lansarea, pentru că vreau să o fac cu orchestră. Am vrut prima dată să numesc albumele <<Melodii uitate într-un sertar>>, dar, între timp, a apărut Sala Palatului, duetul cu fata mea, Daria, și atunci n-am mai putut folosi acest nume. Pe multe dintre ele, însă, nu le-a auzit nimeni, pentru că n-au fost difuzate”, a declarat Cătălin Crișan în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Momentul care încă o macină pe Mariana Ionescu Căpitănescu! Ultima întâlnire cu Petrică Mîțu Stoian nu îi dă pace: „Să rămână pentru posteritate”| EXCLUSIV

Cătălin Crișan: „Am scăpat de restricții, mi-e să nu vorbim rusește în câteva luni!”

Bucuros să vadă din nou lumea la spectacole fără limitări, Cătălin Crișan simte că marea sa revenire este aproape. Pretențios din fire, Crișan își dorește mai mult decât o lansare de excepție pentru noile sale albume. Vrea un turneu în toată regula prin țară.

„Au început spectacolele! Doamne ajută! Să vedem cât ne-o ține! Am scăpat de restricții, mi-e să nu vorbim rusește în câteva luni! Eu nu-mi fac foarte multe planuri. Am în minte câte ceva. Vreau să lansez a doua piesă de teatru, să se poată juca, după care să organizez un turneu cu orchestră live în toată țara și nu numai, pentru că doi ani și ceva am stat pe bară!”, a mai spus Cătălin Crișan.