Piticu` de la Simplu, în culmea fericirii! El și soția lui vor deveni părinți pentru a doua oară: „Noi ne-am dorit foarte mult”

Piticu`, fostul membru al trupei Simplu, care pe vremuri făcea furori, trăiește cele mai frumoase și sincere emoții din lume. Soția lui este însărcinată cu cel de-al doilea copil și de-abia așteaptă să-și țină în brațe bebelușul.

Doar câteva luni îl mai despart de momentul în care își va aduce acasă noul membru al familiei.

Familia lui Piticu` de la Simplu se mărește!

Piticu sau pe numele său real Ionuț Dumitru și-a unit destinul în fața lui Dumnezeu cu cea care îl va face tată pentru a doua oară în urmă cu mai mulți ani, în 2017. De atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi mai au o fetiță, Dariana, în vârstă de cinci ani, care le-a umplut inima de bucurie și i-a împlinit ca oameni. Acum urmează venirea pe lume a fiicei numărul doi, căci soția artistului este gravidă cu încă o fetiță! Mezina familiei este programată să vină pe lume la finalul lunii mai, iar sarcina decurge extrem de bine, spune vedeta.

Ba mai mult, artistul spune că la ecografii cea mică se arată nerăbdătoare să-i cunoască, iar la ultima consultație le-a zâmbit. Se pregătesc intens pentru venirea ei pe lume, mai ales că sunt conștienți că pot apărea gelozii din partea Darianei, care până acum s-a bucurat de toată atenția părinților ei.

„În luna mai, la sfârșitul lui mai (nr. voi fi tată). Tocmai ieri am fost la consult cu soția și ne-a zâmbit mereu. O să am două fetițe, îți dai seama ce fericit o să fiu. Noi ne-am dorit foarte mult să facem o fetiță, mai mult și-a dorit Dariana, fetița noastră, are 5 ani acum. Acum o pregătim să nu fie geloasă, vedem când se va întâmpla. Mămica este foarte bine, este mult mai bine decât la Dariana”, a declarat Ionuț Dumitru la un post de televiziune.

Piticu` de la Simplu vrea o familie numeroasă

Să nu credeți că artistul se oprește aici. Ei bine, acesta spune că atâția copii cât îi va da Dumnezeu, atâția va face, ceea ce ne dă de înțeles că Ionuț Dumitru este un familist convins și un mare iubitor de copii, iar rolul de tată îi place cel mai mult. Chiar dacă nici bine nu i s-a născut cel de-al doilea copil, vedeta se gândește deja la viitori membri ai familiei!

„Dacă Dumnezeu vrea să mai facem încă unul și încă unul, atunci mai facem”, a mai spus fostul membru al trupei Simplu .