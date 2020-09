Plusica de la Puterea Dragostei e mai sexy ca oricand

Mai slabă ca niciodată și mai frumoasă ca oricând, Plușica de la ”Puterea Dragostei” a simțuit, de curând, nevoia unei mici vacanțe alături de iubitul ei, motiv pentru care a mers la mare să se bucure de plajă.

Plușica de la ”Puterea Dragostei” a devenit din ce în ce mai discretă când vine vorba de aparițiile ei publice, preferând să își trăiască viața, atât când vine vorba de cariera pe care o are într-un domeniu extrem de bine plătit, cât și când vine vorba de iubire, cât mai departe de ochii lumii. Cu toate acestea, din când în când, frumoasa cu ochi tulburători, când apare în public reușește să surprindă pe toată lumea. Nu de altceva, dar față de perioada în care a adevenit celebră, la ”Puterea Dragostei”, Plușica este mult, mult mai slabă. ”Am slăbit vreo 13 kilograme în patru luni. Nu cu dietă, am mâncat doar mai puțin”, ne-a spus frumoasa Raluca Marina. Și, am putea spune, exemplul ei de cură de slăbire este unul care ar putea fi de dat model, Plușica de la ”Puterea Dragostei”, în ciuda numărului mare de kilograme pierdute, neavând nicio problemă cu vergeturi, celulită sau alte lucruri care apar în asemenea situații.

Plusica de la Puterea Dragostei, sexy la plaja

Iar acest lucru se poate observa cel mai bine din imaginile obținute în exclusivitate de WOWbiz.ro cu Plușica de la ”Puterea Dragostei”, la plajă, în Costinești. Dezvăluind într-un costum de baie din două piese un corp perfect, de fotomodel, fără picătură de celulită, dar cu un abdomen perfect tonificat și, culmea, fără să își piardă fermitatea sau mărimea bustului cu care a făcut senzație în emisiunea fenomen de la Kanal D, Plușica de la ”Puterea Dragostei” pare să fie mai fericită ca niciodată și să se simtă, în sfârșit, perfect în pielea ei.

E adevărat, am spune noi, și pasiunea pe care o trăiește alături de iubitul ei o ajută, cei doi fiind împruenă de mai bine de 11 luni și, deja, locuiesc sub același acoperiș, împărtășindu-și fiecare moment de fericire și fiind nedezlipiți unul de altul.

Plușica de la ”Puterea Dragostei” a înnebunit bărbații

Plușica de la ”Puterea Dragostei”, pe numele ei real Raluca Marina, a făcut în ultimii ani prăpăd printre bărbați, devenind, probabil, cea mai curtată fostă concurentă a emisiunii, frumusețea ei fiind, imediat, remarcată de toată lumea. Iar printre cei care s-au putut lăuda că au reușit să o prindă în mreje – Plușica de la ”Puterea Dragostei fiind curtată, dar greu de ajuns la inima ei – s-a numprat și Culiță Sterp, cei doi având, pentru o perioadă, o relație foarte discretă. ”Între Culiță Sterp și Plușica de la ”Puterea Dragostei” a fost întotdeauna... ceva. Adică, de când, din vară, se plăceau enorm și au devenit foarte apropiați, până când Culiță s-a împăcat cu Carmen de la Sălciua, cei doi se vedeau regulat și se întâlneau în secret. Plușica voia să își asume relația, ținea foarte mult la Culiță Sterp, dar el n u a acceptat să se afișeze, oficial, cu ea.

Plusica de la Puterea Dragostei are iubit

Motivul nu la-u spus niciodată răspicat, dar cel mai probabil Culiță Sterp nu voia să se afișeze cu Plușica pentru că știa că e mai rentabil pentru el, ca și cântăreț, să pară burlac, succesul lui fiind unul în care conta această idee”, au dezvăluit prietenii celor doi, care aveau să specifice și faptul că, la un moment dat, ei s-au și mutat împreună.

Cu toate acestea, Plușica de la ”Puterea Dragostei” s-a despărțit de Culiță Sterp, a slăbit și acum arată extraordinar, iar de 11 luni este femeia unui singur bărbat, cel alături de care locuiește acum.