Plușica de la Puterea Dragostei apare pe site-uri pentru adulți cu un filmuleț care o prezintă prestând la videochat. Tânăra a recunoscut că și-a început cariera de cam-model în urmă cu puțin timp și că înainte de asta a primit acordul familiei și a iubitului său.

Ce spune Plușica: ”Știu că toată lumea mă judecă, dar este alegerea mea”

Raluca Marina, pe numele ei real, apare într-o înregistrare de câteva minute prestând singură în fața camerei, într-o lenjerie intimă de culoare roșie, la care renunță destul de rapid, oferind un spectacol destul de interesant pentru urmăritorul ei din acel moment. Este evident pentru toată lumea că Plușica are potențial în domeniu, mai ales că și mama natură a înzestrat-o cu anumite calități fizice care o ajută.

Apariția Plușicăi la camera de vidochat nu este neapărat o noutate. O fană a emisiunii a dezvăluit acest lucru în urmă cu o lună, iar Raluca marina a vorbit despre acest lucru pentru WOWbiz.ro.

”E viața mea, sunt alegerile mele și mi le asum. Nu-mi voi cere scuze, deși știu că toată lumea mă judecă. Da, fac videochat, sunt singură acolo, nu mă atinge altcineva, nu mă prostituez, nu joc în filme pentru adulți. Am început recent să fac asta și probabil că la un moment dat mă voi opri. Oamenii cei mai apropiați mie știu, așa că nu am de ce să mă ascund. Acum locuiesc cu iubitul meu, vrem să ne întemeiem o familie, am vorbit despre asta iar planurile noastre nu se vor schimba doar pentru că cineva a vrut să facă public această poveste”, a declarat Plușica în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, în urmă cu o lună.