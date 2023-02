"Poate fi singura șansă la o viață decentă la bătrânețe". Tot ce trebuie să știe românii despre Pilonul III de pensie și ce semnale de alarmă trag specialiștii | EXCLUSIV

In articol:

În criza economică din prezent și mai ales având în vedere momentele de incertitudine financiară, cu cea mai rată a inflației de până acum, românii au devenit din ce în ce mai interesați de pensiile facultative.

Tot mai mulți români aleg să opteze pentru pilonul III de pensie, fiind o variantă de economii administrate de băncile private. Banii nu pot fi accesați până la vârsta de 60 de ani, iar fiecare persoană alege procentul lunar cu care dorește să cotizeze din salariu.

Există și o serie de condiții ca oamenii să poată beneficia de banii din Pilonul III, iar aici ne referim la vârsta de minim 60 de ani și exista a minim 90 de contribuții, care nu trebuie însă să fie realizate consecutiv.

Tot ce trebuie să știe românii despre Pilonul III de pensie

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu analistul economic Adrian Negrescu despre contribuția din Pilonul III pentru a afla care sunt cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le știe românii atunci când aleg aceste forme de contribuții.

Citește și: Vârsta de pensionare a crescut. Tot ce trebuie să știe românii despre noua măsură și care vor fi cele mai afectate categorii de angajați| EXCLUSIV

"Pensiile private reprezintă, pentru mulți dintre români, singura șansă să aibă o viață decentă la bătrânețe. Asta pentru că, dacă acum au un salariu de până în 3000 lei, pensia clasică va una foarte mica, de 300-400 euro.

Ideal ar fi ca, pe lângă banii din pilonul 2 de pensii, care se strâng automat, să mai punem şi alţi bani deoparte, în pensiile facultative pe pilonul 3 sau în orice altă metodă de economisire sau investiție.

Citeste si: Cristi Borcea, mărturisi dureroase din vremurile în care a fost la închisoare: „Sărbătorile erau cele mai dureroase”. Cum arăta, atunci, o zi din viața afaceristului- kanald.ro

Citeste si: Cansu Dere, protagonista serialului ”Infidelul”, este de negăsit după cutremurul din Turcia- stirilekanald.ro

Asta dacă ne dorim ca atunci când ieșim la pensie să avem un venit cât de cât confortabil, să nu depindem de stat", a explicat Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.ro.

Doi pensionari [Sursa foto: PixaBay]

Avertismentul economiștilor pentru momentul pensionării

Adrian Negrescu ne-a explicat de ce este important ca oamenii să ia în calcul pilonul III și ce beneficii ar putea aduce această pensie privată la momentul la care oamenii își vor dori să iasă din activitate.

Citește și: Care este valoarea ajutorului social în 2023. Vezi care sunt persoanele care au acest drept

"Pensia pe pilonul 3 e cea mai avantajoasă investiție pentru că beneficiază de un regim fiscal favorabil și e scutită de riscul unor alte tipuri de investiții. Iar randamentele, adică câștigul, pe un orizont de 15-20 de ani, e chiar mai bun decât dacă ai ține banii la bancă.

Dacă nu punem bani deoparte de acum, s-ar putea ca perioada pensionării să fie una foarte grea. Să ne gândim la viitor, pentru că dacă nu o facem noi, nimeni nu ne va ajuta", a explicat Adrian Negrescu.

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: Cansu Dere: Adevărul din spatele dispariției protagonistei din serialul "Infidelul" în urma cutremurelor din Turcia, potrivit unui jurnalist turc- radioimpuls.ro

Pensionar [Sursa foto: PixaBay]

Anul 2023 vine cu scumpiri și mai mari

Economiștii au o serie de previziuni sumbre pentru anul 2023. Deși ne aflăm abia în luna februarie, pe parcursul anului s-ar putea să ne confruntăm cu noi valuri de scumpiri și nu trebuie să uităm nici că taxele și impozitele locale vor crește cu 5%.

"2023 va fi un an al iluziilor, un an în care ni se va spune că trăim mai bine decât în 2022 (o inflație mai mică, pachete de măsuri sociale, plafonarea prețurilor la energie etc.) însă în realitate vom trăi mai prost și mai scump. Taxele au crescut, inflația va continua să își arate efectele, iar salariile și pensiile vor fi, în termeni reali, mai mici decât în 2022.

Pentru mare parte din populație, viața va fi și mai grea. De la alimente la utilități, la haine și încălțăminte, la tot ce au nevoie în viața de zi cu zi, toate vor fi mai scumpe decât în 2022. Și dacă nu era de ajuns experimentul social din 2022, în 2023 până și distracția ne costă mai mult.

De la 1 ianuarie au crescut taxele pentru masa la restaurant, pentru cazare, pentru băuturi", a mai precizat, în trecut, Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!