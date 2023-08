„Poate vine” Fiica lui Florin Salam aproape că a făcut pe toată lumea să plângă la ultimul concert! Betty, gest absolut emoționant în memoria mamei sale

Citește și: Florin Salam a ajuns direct la spital, după ce a plecat din țară și și-a anulat toate evenimentele. Fiica lui, detalii de ultim moment despre starea manelistului: „Trebuie să urmeze un tratament”

Ce a spus fiica lui Florin Salam despre cea care i-a dat viață

În urmă cu puțin timp, Betty Salam a făcut mărtursiri neștiute despre mama ei.

„Am aflat ceva recent de la o prietenă foarte veche a mamei mele, dar nu știu de ce nu mi-a spus ea până acum. Mama mea și-ar fi dorit ca eu să devin cântăreață. Eu nu am știut asta niciodată. Acum recent am aflat. De când am auzit asta sunt mai ambiționată. Eu nu am știut că mama își dorea ca eu să devin cântăreață. Tata mereu m-a ferit de lumea asta, pentru că nu își dorea să trăiesc și eu ce a trăit el.”, a mărturisit Betty Salam.

De asemenea, fiica celebrul cântăreț de manele a precizat faptul că în industria artistică este foarte multă muncă de depus și fără să vrei îți pui familia pe al doilea loc. Însă aceasta a învățat cum să gestioneze situația, ca să nu existe asemenea probleme.

Cântăreața a menționat și că tatăl ei mereu a avut grijă de familie, chiar dacă a fost mereu plecat. La o simplă stricare de a copiilor, Florin Salam a făcut tot posibilul ca ei să fie bine.

„E foarte multă muncă și fără să vrei îți pui familia pe al doilea loc. Dacă știi cum să gestionezi situația, cred că poți să le îmbini pe amândouă într-o oarecare măsură, cum și el a făcut-o. Întotdeauna ne-a îngrijit din umbră pe mine și pe fratele meu. Dacă aveam nevoie de el, indiferent de câtă treabă am avut, era acolo pentru mine și Dani.”, a mai spus artista.