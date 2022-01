Polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa pe trecerea de pietoni participă la expertiza mașinii! Ce vrea familia să afle în urma investigației

In articol:

Detalii de ultim moment despre cazul polițistului care a accidentat mortal o fetiță pe trecerea de pietoni! Astăzi, 27 ianuarie, va avea loc expertiza mașinii de poliție, autoturismul în care se afla Constantin Popescu în momentul când a comis fapta.

Ce vrea să afle familia Raisei în urma expertizei mașinii

Totodată, la această investigație vor participa polițistul vinovat de moartea Raisei, dar și avocatul celor două familii ale fetelor, respectiv familia minorei care a decedat, dar și familia fetiței care a fost grav rănită în urma accidentului.

Expertiza mașinii ce va avea loc joi, 27 ianuarie, a fost solicitată de procurori, urmând ca agentul de poliție de la Secția 5, Constantin Popescu, să participe la această investigație, alături de un expert, dar și avocatul celor două familii, respectiv familia Raisei și cea a Marinei, copila care a supraviețuit.

”Să nu mai poarte haina de polițist”. Reacția tatălui Raisei, după ce a citit scrisoarea de la polițistul care i-a ucis fiica

Toți vor fi prezenți la fața locului, iar în urma investigației se vor afla mai multe amănunte despre accidentul rutier, astfel că familia Raisei dorește să afle câteva răspunsuri la întrebările pe care le au încă de când a avut loc tragedia.

Așadar, familia dorește să știe care a fost viteza cu care polițistul a circulat în momentul în care a lovit fetițele. De asemenea, rudele vor să afle dacă mașina avea sau nu girofarul pornit, asta pentru că imediat după accident, un martor a declarat că, de fapt, autoturismul nu avea în funcțiune semnalele acustice și vizuale.

Totodată, agentul de poliție de la Secția 5, Constantin Popescu, va răspunde mai multor întrebări, mai ales că încă nu se cunoaște motivul pentru care nu le-a văzut pe cele două fetițe traversând strada. De precizat este că, o altă persoană care a fost martoră la teribilul accident a spus că polițistul ar fi stat pe telefon în momentul tragediei.

Raisa

Agentul de poliție le-a trimis o scrisoare părinților Raisei

Cu câteva zile în urmă, Constantin Popescu, polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa le-a trimis o scrisoare părinților îndoliați. Acesta a cerut iertare familiei pentru fapta sa, însă conștient de faptul că părinții micuței nu îl vor ierta niciodată pentru ceea ce a făcut. De asemenea, în finalul scrisorii, Constantin Popescu a mai spus că îi va ajuta pe cei doi părinți cu orice ar avea nevoie, dar mai ales și cu o sumă de bani pentru înmormântare, însă familia Raisei a refuzat vehement ajutorul celui care le-a ucis fata.

Mama Raisei, reacție tulburătoare după ce un reporter a întrebat-o dacă și-a visat fetița după tragedie: "Eu nu pot să dorm noaptea, ca să pot să visez"

„Nici nu știu cum să încep, durerea pe care v-am pricinut-o îmi este de neimaginat și știu că orice aș spune în aceste momente în fața dumneavoastră nu mai are importanță, dar vreau să-mi cer iertare, știu că nu o voi primi dar... Îmi exprim regretul profund față de familia dumneavoastră nevoită să treacă prin acest tragic eveniment. Nu pot să mai fac nimic, dar aș da orice să pot să întorc timpul, orice! Pot doar ca în aceste momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat. Știu că nu am cum să vă cer să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper, ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un animal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare. Am greșit, am greșit și nu știu ce pot sa mai fac. Îmi trec multe gânduri și, oricât aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut. Mă opresc aici, pentru că indiferent de cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare. Orice pot să fac, o voi face! Sincere regrete! Popescu Constantin”, se arată în scrisoarea trimisă de acesta către părinții Raisei Nicoleta.

