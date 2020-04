Polițiștul șef care a fost filmat în timp ce a bătut un bărbat a șocat opinia publică din România. O înregistrare video în care un bărbat întins pe jos este lovit în repetate rânduri de un civil, înconjurat de mai mulţi poliţişti, dintre care unii în uniformă de intervenţie, este distribuită intens pe reţelele sociale, a relatat Adevărul. Bărbatul în civil este chiar şeful Poliţiei Bolintin Vale, comisar de politie Costel Marian Şerban, care între timp a fost schimbat din funcţie. În plus, Ministerul de Interne va trimite Corpul de control la IPJ Giurgiu. ( vezi ce bogată e Larisa Iordache, gimnasta care a îmbrăcat uniforma de polițistă

Citeste si: Un polițist a rupt tăcerea! De ce se dau atât de multe amenzi în România!

Citeste si: Scandal în județul Sibiu. Scandalagiii au atacat poliţiştii cu pietre şi lopeţi

„La data de 17 aprilie a.c., am fost sesizaţi cu privire la faptul că pe o stradă din oraşul Bolintin Vale, din judeţul Giurgiu, are loc un conflict între două familii. Politistii s-au deplasat la fata locului, ocazie cu care au aplanat conflictul, însă acesta a continuat şi in ziua de sâmbătă, în timp ce persoanele în cauză se aflau pe strada, la un grătar si consumând băuturi alcoolice. Persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional conform prevederilor ordonanţelor militare cu amendă în cuantum de 13.000 de lei. Cu privire la modul de interventie al poliţiştilor, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, fiind sesizată unitatea de parchet competenta”, se arată în comunicatl autorităților.

Citește CONTINUAREA pe stirilekanald.ro