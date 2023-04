„Pomană” Iris, reacție dură după ce Luiza a obținut rezultate favorabile în fața juraților! Concurenta nu s-a putut abține și a spus tot ce gândește

In articol:

Concurentele din ce-al de-al 8-lea sezon al emisiunii fenomen „Bravo, ai stil”, acum difuzat pe Kanal D2, au început deja să își exprime ferm punctul de vedere și să contrazică deciziile juraților de a oferi mai multe steluțe unor ținute pe care ele le consideră mult puțin meritorii.

În această situație s-au aflat două dintre concurentele de astăzi, respectiv, Iris și Luiza, care, în urma verdictului juraților, au ajuns la un schimb de replici. Iată cum s-a desfășurat întreaga scenă!

Ajunsă în fața juraților, Luiza a menționat că, în povestea ei, ținuta a fost special creată pentru a merge la cumpărături. În realitate, jurații au avut câteva lucruri importante de punctat, peste care nu au putut trece cu vederea. În final, însă, s-a dovedit faptul că ținute concurentei a meritat două steluțe, din partea Ralucăi Bădulescu și a lui Maurice Munteanu.

Raluca Bădulescu: „Sunt atât de urâți, nu vă mai cumpărați astfel de încălțări hidoase. Sunt nenorocire.”

Maurice Munteanu: „Dă acea jachetă jos, care oricum nu are legătură cu papucii. Dacă tu la acest jeans ai fi pus această botină splendidă, în care aș dormi(n.red. a Ralucăi Bădulescu), ar fi venit superb. Cu un corset alb, zero accesorizare, cu niște ochelari albi, ca o bandă, un clutch în pietre, și înlemnea și țara. Asta e o bătaie de joc.”

Alexandru Abagiu: „Draga mea, ce ai în urechi este de glumă.”

Raluca Bădulescu: „Îți jur Luiza că apreciez faptul că îți susții ținutele, faptul că încerci, și finally Bravo, ai stil!”

Alexandru Abagiu: „Având în vedere că pentru Jasmine nu am dat „Bravo, ai stil!” și am spus că este basic, și în cazul tău am același comentariu și nu mă refer neapărat în partea de sus.”

Maurice Munteanu: „Eu aș fi de acord cu Pisica(n.red. Raluca Bădulescu) la această fază, pentru că în momentul în care am auzit-o spunând asta mi-a trezit în cap o chestiune și mi-ai dat seama că și eu gândesc același lucru. Bravo, dragă.”

Iris, nemulțumită de calificativele oferite de jurați Luizei

Calificativele pe care Luiza le-a obținut au făcut-o pe Iris să reacționeze și să-și impună punctul de vedere, și anume acela potrivit căruia, cu ținuta prezentată în această seară, nu ar fi meritat două steluțe din partea juraților, însă Raluca Bădulescu nu a ezitat să îi ia apărarea Luizei.

Iris: „Când mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Am spus eu aoleu. Nu i-a plăcut lui Iris, că e un top alb și o pereche de jeans.”

Raluca Bădulescu: „ Ce a spus Maurice mai de mult? Că cu un top alb și cu o pereche de Jeanși puteți face istorie.”

Iris: „Dar ea n-a făcut.”

Raluca Bădulescu: „ A făcut mai mult decât majoritatea dintre voi. Măcar ea face ea ținutele.”