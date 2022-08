Porecla pe care Adela Popescu o vrea uitată! Cum era numită pe platourile de filmare, pe vremea când juca în telenovele: "Cumva nu mai poți!"

In articol:

Adela Popescu face furori pe micile ecrane și a devenit una dintre cele mai apreciate prezentatoare, însă nu televiziunea a fost prima care i-a adus succesul în carieră. Soția lui Radu Vâlcan se bucura de notorietate încă de pe vremea când juca în telenovele.

Iată cum o numeau colegii de pe platourile de filmare!

Citeste si: "Și-a văzut de drum!" Ce se întâmplă cu Adela Popescu și Radu Vâlcan, în Dominicană? Imaginile vorbesc de la sine

Adela Popescu, poreclită "bunica telenovelelor"

Adela Popescu a fost invitată în urmă cu ceva timp în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar. Printre altele, soția lui Radu Vâlcan a rememorat și câteva întâmplări de pe vremea când juca în telenovele. Nu au fost puține rolurile pe care actrița le-a interpretat.

Adela Popescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: ,,Altfel nu intru în ring”. Ce condiție a pus Andreea Tonciu pentru a accepta să se lupte cu Bianca Drăgușanu în cușca MMA- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

La un moment dat, colegii chiar au numit-o "bunica telenovelelor". Motivul, spune Adela, este acela că avea atât de multe scene în care trebuia să plângă, încât rămăsese fără lacrimi: "În telenovele, îmi amintesc și acum că după mai multe seriale în care am plâns de nenumărate ori, la un moment dat, nu mai puteam să mai fac asta. Îmi îngropasem deja toți câinii, toți părinții, frații. Apelezi cumva la memoria afectivă, dar cumva nu mai poți.

Citeste si: Radu Vâlcan se întoarce în România și o lasă singură pe Adela Popescu în Republica Dominicană! Băieții cei mari merg cu el

Tu, ca să poți să fi vie în anumite scene, ai nevoie de o experiență personală, ori noi nu mai aveam experiență personală, trăiam doar acolo, pe platou. După ce mi-am epuizat tot, nu mai aveam de unde. Eram numărul 1 (la lacrimi, n.r.). Mi se și spune bunica telenovelelor, mai puteam să fiu doar străbunica!", a povestit Adela Popescu, în cadrul podcastului amintit.

Adela Popescu [Sursa foto: Captură YouTube]

"Dorința mea intrinsecă pe a fi mereu pe primul loc nu a existat niciodată!"

Deși s-a bucurat de un succes răsunător de-a lungul anilor, atât în plan actoricesc, cât și în televiziune, Adela Popescu susține că nu și-a dorit niciodată să fie mereu pe primul loc: "Dorința mea intrinsecă pe a fi mereu pe primul loc nu a existat niciodată. În schimb, am preluat-o de la cei cu care am lucrat și care îmi spuneau, în mod constant, că întreaga lor investiție depinde de o scenă pe care o am.", a mai spus Adela Popescu.