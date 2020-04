In articol:

Pe site-ul stirioficiale.ro, un proiect realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, s-a răspuns la mai multe întrebări specifice. “Eu locuiesc în județul Argeș, dar în timpul facultății stau la sora mea în București. Pot să mă mut în apartamentul ei pe perioada restricțiilor pentru acolo am acolo toate materialele necesare pentru continuarea cursurilor de la facultate care se desfășoară acum online?”, a fost una din întrebări. (vezi cea mai tristă imagine din timpul pandemiei)

“Vă recomandăm să aveți asupra dvs. declarația pe propria răspundere în care ați bifat la motivul deplasării punctul 10: ”asigurarea de bunuri necesare desfășurării activității profesionale”, precum și un document care să ateste faptul că în această perioadă facultatea continuă cursurile (ex. o adeverință/ o planificare a cursurilor/ examenelor sau un anunț oficial). Astfel, în momentul în care sunteți verificat de autoritățile competente să puteți justifica prezența în municipiul București, în condițiile în care este declarată stare de urgență la nivelul României.”, au răspuns autoritățile.

Întrebări despre starea de urgență: „Nu este momentul de relaxare"

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a afirmat recent că relaxarea măsurilor impuse în pandemia de coronavirus prin ordonanțele militare va începe cel mai devreme la finalul lunii mai. „Nu este momentul de relaxare, impune chiar și mai multă precauție. Dacă vom vedea la un moment dat că am depășit acel vârf, numărul de cazuri va fi în scădere, putem să ne gândim la o relaxare la sfârșitul lunii mai, începutul lui iunie, dar pentru fiecare localitate în parte. Nu poți da drumul dintr-odată la niște localități carantinate”, a declarat Nelu Tătăru

