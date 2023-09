„Poți să mori și dacă ești sănătos” Ce se întâmplă cu Anca Pandrea, după ce a fost diagnosticată cu insuficiență cardiacă și pulmonară! Văduva lui Iurie Darie doarme cu tubul de oxigen lângă pat

In articol:

Anca Pandrea trece prin clipe mai grele, după ce a fost diagnosticată cu insuficiență cardiacă și pulmonară. Văduva lui Iurie Darie se descurcă cum poate, dar mărturisește că fiecare noapte e ca un chin, căci doarme cu aparatul de oxigen lângă pat.

Chiar în cadrul unui interviu recent, ea a dezvăluit cum se simte acum și cine o ajută cu treburile gospodărești. Iată mărturisirile triste, făcute chiar de ea!

Problemele care nu-i dau pace Ancăi Pandrea: „Poți să mori și dacă ești sănătos”

Anca Pandrea nu a trecut nici acum peste moartea soțului ei, regretatul Iurie Darie. Viața ei s-a schimbat radical în urmă cu 11 ani, când actorul s-a stins din viață, astfel că și în prezent suferă. Pe lângă acest aspect, actrița se mai confruntă și cu alte probleme, mai ales de când a fost diagnosticată cu insuficiență cardiacă și pulmonară. Astfel că aparatul de oxigen este nelipsit de lângă ea, chiar și pe timp de noapte.

„Am oxigen acasă, pe rotile, chiar lângă pat, e obligatoriu să dorm cu el. Am primit aprobare să am și unul mobil. O să merg cu el în poșețică, tot timpul, chiar dacă pentru mine e foarte greu, are vreo trei kilograme”, a mărturisit Anca Pandrea, pentru cancan.ro.

Totodată, actrița recunoaște că se gândește la momentul în care nu va mai fi și mărturisește că se poate întâmpla oricând, indiferent de problemele de sănătate.

„Nu trebuie să fii bolnav ca să te duci. Poți să mori și dacă ești sănătos”, a mai spus actrița, în cadrul aceluiași interviu.

Anca Pandrea [Sursa foto: Captură YouTube]

Anca Pandrea plătește bani ca să fie ajutată în gospodărie: „Vine sâmbăta”

De când are problemele serioase de sănătate, Anca Pandrea se descurcă tot mai greu de una singură, așa că a apelat la un ajutor.

Ei bine, în fiecare sâmbătă, ea este vizitată de o femeie care îi gătește și face curat. Pentru aceste servicii, actrița scoate din buzunar 200 de lei pe zi.

Pe lângă aceste situații, văduva lui Iurie Darie trebuie să respecte cu strictețe anumite condiții medicale, astfel că nu a mai ieșit din casă de două săptămâni, nici măcar să își scoată patrupedul la plimbare, zilele de toamnă fiind destul de călduroase în prezent. Temperaturile mai ridicate îi pot provoca complicații mai grave, având în vedere problemele cardiace și respiratorii pe care le are.

„Mi-e greu să mai gospodăresc, dar sinceră să fiu, nici tragere de inimă nu mai am. Așa am o doamnă care vine sâmbăta, îmi gătește, face curat. Normal că o plătesc, cu câte 200 lei pe zi. Am cunoscut-o printr-o prietenă.

Am citit ceva ce mi-a plăcut foarte mult. Părul alb e foarte frumos… Pentru că dormi când vrei, mănânci când vrei, pleci și te plimbi când vrei

Astăzi am lenevit. De două săptămâni nu am mai scos nici cățelușa la plimbare. Mi-a zis doctora că atunci când e cald, să nu ies din casă, nici măcar la umbră. Pentru că am insuficiență cardiacă și pulmonară.

Nu mai beau cafea de 11 ani, după ce a plecat Iura. Nu mai am voie, am probleme mari. Dar nu se poate nici așa, fără să ai nimic. Am înlocuit cafeaua cu o licoare.”, a mai spus Anca Pandrea, pentru aceeași sursă citată mai sus.

Anca Pandrea și Iurie Darie [Sursa foto: Captură YouTube]