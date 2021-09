Poveste incredibilă! O bătrânică și-a învins cea mai mare teamă la 86 de ani. Toată lumea a rămas fără cuvinte

In articol:

O bătrână, în vârstă de nici mai mult nici mai puțin de 86 de ani, a oferit o lecție importantă tuturor. Femeia a reușit să-și învingă cea mai mare teamă, atunci când familia a dus-o pentru prima dată pe plajă, la Marea Neagră.

Femeia nu a vrut nici în ruptul capului să se apropie de apă. Până într-o zi.

Bunica Adela [Sursa foto: Facebook]

Lecție de viață! Și-a învins cea mai mare frică la 86 de ani

Pe ideea „ce nu te omoară te face mai puternic”, bătrâna și-a luat inima în dinți și ajutată de membrii familiei a pășit timidă și către apă. Momentul a fost magic pentru ea și i-a plăcut atât de mult încât a repetat experiența. În ciuda problemelor locomotorii, femeia și-a învins teama de apă și este un exemplu de urmat pentru toată lumea, povestea ei a devenind virală pe rețelele de socializare!

„Când dispare frica, apare magia.

Pe drumul spre litoral, înainte de prima ei întâlnire cu marea, bunica Adela ne tot atenționa să nu cumva să o băgăm în apă: că pe ea o dor și așa picioarele (de la coxartroza bilaterală, pe care o are de peste 30 de ani, merge greu, cu 2 bețe și are dureri de oase), că ea e friguroasă și apa e rece, că nu vrea să cadă etc. Și nu am insistat deloc să facă altfel.

Doar că, în una dintre zile, a zis singură că vrea să meargă în apă. Ajutată, s-a îndreptat încet și temătoare încă, spre mare.

Și atunci a apărut magia: marea a primit-o blând, țesând o dantelă de spumă în jurul picioarelor ei trudite atât de tare în cei 86 de ani de viață și îmbrățișându-i-le în valurile ei.

Iar bunicii Adela i-a plăcut așa de mult, că a repetat experiența, chiar dacă prima dată și amețise puțin, de la mișcarea apei și a nisipului, ba chiar a acceptat să stea singură, pentru câteva cadre foto”, potrivit unei postări de pe Facebook.

„Dacă ea a reușit să își învingă fricile și tu poți”

La final, autorul postării îi îndeamnă pe toți să aibă încredere în ei, căci numai așa își pot învinge cele mai mari temeri, indiferent de vârstă.

„Dacă ea a reușit să își învingă fricile și tu poți, oricare ar fi ele, pentru a face loc magiei în viața ta.

Tu ești magnetul!”, se încheie postarea.