Schimbare majoră în viața Majdei! Își lasă familia acasă și se mută în Turcia: "Este un subiect mai sensibil..."

Fosta concurentă Survivor România, a acordat un interviu celor de la CANCAN.RO, unde a povestit cu lux de amănunte despre noul proiect pentru care a fost nevoită să se mute în Turcia.

Majda, departe de familie în Turcia

Din păcate, cei dragi vor fi alături de ea doar moral, nu și fizic, însă acest lucru nu o va opri pe vedetă din a avea succes.

Deși este extrem de entuziasmată de contractul pe care l-a semnat, Majda se gândește la dorul pe care îl va simți față de fiica sa, Jacqueline, dar care, speră să nu fie atât de greu, comunicând constant la telefon.

"Deși este un subiect mai sensibil pentru mine când vine vorba de Jacqueline, că trebuie să stau departe de ea, îmi doresc, ca de fiecare dată când am avut un proiect cu deplasare pentru o perioadă mai lungă, ca ea să mă vadă puternică. Jacqueline a fost prima persoana căreia i-am spus că am primit această propunere și anume de a prezenta show-ul („Femeia alege”, n.r.), iar ea, ca de fiecare dată, m-a susținut.

Acum o să fie mai ușor pentru că voi avea acces la telefon, iar când se va putea, o să ne vizităm. Aș fi luat-o cu mine, dar are școală și mă bucur că se poate duce, fizic, la școală. Trece în clasa a doua, mi-aș fi dorit să o iau cu mine pe Jacqueline, mi-ar fi fost mult mai ușor, dar nu mi-am dorit să o iau din mediul ei, de lângă colegi… Țin foarte mult să meargă la școală și, în plus, eu o să muncesc foarte mult, o să petrec ore în șir pe platoul de filmare.

Știu că o să fie bine! Ea o să mă simtă aproape și eu la fel, o să vorbim zilnic și o să mă viziteze în weekend. Turcia e la doar o oră distanță, cu avionul."

Majda, susținută necondiționat de iubitul ei

Majda Aboulumosha și iubitul ei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Vedeta trăiește o povste de dragoste incredibilă alături de Mihai, iubitul ei. Acesta, deși nu va putea fi prezent alături de ea în Turcia, din cauza unor treburi pe care le are de rezolvat în țară, o susține în tot ce ține de noul proiect.

"Mă susține în absolut tot ce-mi doresc să fac.

El nu o să vină odată cu mine, are treabă în țară, dar cu siguranță o să mă viziteze în Turcia.[...] Suntem un cuplu absolut normal, nu cred în perfecțiune și nu îmi doresc s-o promovez. Asta am învățat în timp, să știi! Am tins mult spre perfecțiune, dar am înțeles abia după că ești mult mai împăcat atunci când ești… „perfect imperfect”.

Un cuplu e frumos când e autentic, când doi oameni își doresc să învețe unul de la altul, când se acceptă, se iubesc și se respectă.

Îmi doresc ca oamenii să ne fie alături, poate că mulți se vor regăsi în anumite povești de dragoste, poate că le vom da speranță. Cred că indiferent de vârstă, întotdeauna ne vom căuta iubirea sau, dacă nu o căutăm, cu siguranță o așteptăm și pentru asta trebuie să ne deschidem sufletul."

Majda, adepta provocărilor

Majda Aboulumosha[Sursa foto: Instagram]

Întrebată despre experiența ei anterioară în Turcia, fosta prezentatoare TV a numit-o "a doua casă." Aceasta povestește cum a locuit acolo mult timp și că abia așteaptă să se întoarcă.

"Da, Turcia chiar este ca o a doua acasă pentru mine, mai ales că acolo am locuit o bună perioadă de timp, de la trei ani până pe la șapte ani. După, în fiecare an aveam câte o vacanță de patru luni acolo, așa că o să îmi amintesc cu drag de perioada copilăriei, cât timp voi sta, din nou, în Turcia."

Majda, despre experiența Survivor: "Mi-am dat seama că..."

Majda Aboulumosha a declarat că indiferent de activitățile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, nu a renunțat niciodată la pasiunile ei. De asemenea, vedeta vorbește și despre cât de frumos este jobul de mamă și de cât de mult își dorește să fie un exemplu pentru fiica sa.

"În trecut mergeam la școli și grădinițe să le citesc copiilor diverse cărți, să le mai povestesc despre arta actorului, despre emoții și despre cât de important este să-și urmeze visul. Jobul de mamă este cel mai frumos din lume pentru mine. Deși vine cu multă responsabilitate, cu nopți nedormite, vine și cu foarte multă iubire. Mi-am dorit mereu să fiu un exemplu pentru Jacqueline și am muncit.

Nu am renunțat niciodată la pasiunile mele, o mamă relaxată înseamnă un copil fericit (râde). Toate pasiunile pe care le am sunt de când eram mică, acum doar le-am dezvoltat."

Despre Survivor, a susținut că a fost o experiență prin care s-a descoperit, mai ales pentru faptul că au trăit în junglă: "Mi-am dat seama că am foarte multă răbdare și că mă pot adapta cu ușurință într-un mediu în care nu am, practic, nimic."