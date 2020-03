Sergiu Ciobotariu, tânărul din Răducani, are o poveste de viaţă cu adevărat emoţionantă care i-a impresionat chiar şi pe poliţişti. Tată a două fete şi de ieri, tătic de băiat, Sergiu a vrut cu orice preţ să ajungă la soţia lui la spital, chiar dacă regulile autorităţilor sunt stricte.

Bărbatul a povestit că s-a urcat pe cal pentru că nu a fost lăsat să se urce în tramvai, iar bani de taxi nu avea.

”, a spus Sergiu, potrivit BZI.ro.

Sergiu avea la el declaraţia pe propria răspundere, mască şi mănuşi, dar a primit un avertisment din partea poliţiştilor pentru că nu avea voie să circule cu animalul domestic prin oraş. El le-a explicat că soţia lui a născut şi trebuie să ajungă neapărat la ea la spital pentru a-i duce hrană şi cele necesare bebeluşului.

Sergiu munceşte cu ziua pentru 30 de lei pentru a le putea oferi copiilor de mâncare

Tânărul este foarte devotat familiei sale şi speră ca până la vară să termine camera pe care a început să o construiască pentru familia sa. Sergiu munceşte cu ziua prin sat, nu beneficiază de ajutor social şi toţi bani îi investeşte pentru bunăstarea familiei.

„Am fost plecat la muncă… În fiecare zi plec la muncă cu calul… Fac cam 30 de lei pe zi, nu mai mult. Când am aflat că a născut, am mers să-i duc de mâncare. Tot ce fac, fac pentru copii. Am trei acum, am nevoie de o casă. Trăim greu acum, dar nu avem ce face… muncesc cât pot”, a mai spus el.

Chiar dacă are posibilităţi financiare limitate şi câştigă o sumă mizeră de 30 de lei pe zi, Sergiu este optimist şi speră să le poată oferi copiilor săi măcar stroctul necesar pentru a putea duce o viaţă decentă. Calul este cel mai bun prieten al lui şi principala sursă de venit a familiei.