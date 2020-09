Elena Vlad, alături de cei doi copii ai săi

Elena locuiește împreună fetița și băiețelul său în satul Bălțați, situat în comuna vasluiană Tătărăni. În cadrul unui interviu, tânăra mămică a povestit cum a rămas însărcinată pe vremea când încă mergea la școală și cum, de rușine, a decis să renunțe la cursuri.

„La 16 ani, am rămas însărcinată cu soțul meu. Pe atunci eram doar prieteni. Eram elevă în clasa a X-a, la liceul «Corivan» din Huși. Copiii au aflat si au început să râdă. De rușine, am abandonat școala, dar îmi pare rău acum. Rudele mi-au spus să fac chiuretaj. Am ajuns până pe masa doctorului. Dar acolo, din suflet vă spun, parcă am auzit asa, un plânset de copil si mi s-a fãcut deodată milă.

Parcă mi-au dat lacrimile. Și m-am dat repede jos și am spus doctorului că nu mai fac nimic și plec. Doctorul nu s-a supărat. A zis : «Foarte bine», m-a încurajat. Așa s-a născut fetita mea, Rebeca. Eu cred că a fi sincer este mai greu decât orice. Eu nu mai vreau să țin ascuns nimic și spun cum a fost. E cel mai cinstit. Am avut noroc că eu și sotul meu am decis să facem o familie”, le-a mărturisit jurnaliștilor de la vremeanoua.ro.

Elena crește singură doi copii

Soțul ei se află la muncă în străinătate și trimite ocazional bani acasă. Elena a învățat să se gospodărească singură și să aibă grijă de cei doi copii ai săi. Peste câteva zile, ea va veni în București cu băiețelul său de doar opt luni care trebuie operat de urgență.

„M-am măritat și la 17 ani, am născut fetița. Apoi, la 18 ani, am născut băiatul. Sunt împreună cu tatăl copiilor, care acum e plecat la muncă peste hotare. Muncește pentru noi. Deși îmi pare tare rău că nu am continuat școala, eu am înteles că rostul meu de acum înainte este să fiu o mamă bună. Ce spune lumea? Nu mai contează”, a povestit Elena.

„Nu mă mai doare nicio vorbă rea. Am îndurat în toți anii acestia atâtea vorbe rele, că orice s-ar spune, nu poate fi mai rău decât s-a spus. Eu mă cred un om ca toți oamenii, care nu a vrut să facă un chiuretaj. Așa a început totul, pentru mine”, adaugă ea.

Fiul de 8 luni al Elenei, diagnosticat cu glaucom congenital (GC)

După ce a devenit mamă pentru a doua oară, Elena Vlad a aflat o veste tristă. Fiul ei a fost disgnosticat cu glaucom congenital, o afecţiune gravă, care constuie una dintre principalele cauze de orbire la copil. Astfel că, băiețelul va ajunge într-una din zilele următoare pe mâinile unui medic din Capitală care îl va opera.

„Doamna doctor de la Iași a plecat din țară, iar acum ne-a trimis la București. Am sunat și am făcut programarea. În septembrie, merg la București, la operație. Am vorbit cu soțul meu, iar el a spus că va ruga patronul de unde muncește să ne pună 300 de euro ca să ne putem descurca cu operația. Sigur ne vom descurca. Dumnezeu e mare! Eu în El mă încred. Si, de mică, stiu faptul că Dumnezeu iubește copiii cel mai mult. De aceea, va avea grijă de băiețelul meu, să fie bine după operație. Acum nimic nu-mi doresc mai mult”, a spus cu lacrimi în ochi Elena.