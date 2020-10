Ion-Nelu Gioroiu, zis ”Jojo”

Ion-Nelu Gioroiu are 52 de ani și este cunoscut drept „Jojo”. Românul nu are adăpost și doarme de patru ani pe străzile din Nisa. Acesta i-a impresionat pe străini, după ce și-a donat toți banii victimelor, care au avut de suferit după inundațiile provocate de furtuna Alex. Bărbatul de 52 de ani, din România, a făcut un gest demn de aplauze și respect, donându-și toate economiile, unor oameni pe care nici nu-i cunoștea. Primăria Nisa își îndreaptă acum atenția către Jojo și îi oferă un loc de muncă și un acoperiș deasupra capului. Românul a donat cei 150 de euro, câștigați prin vânzarea unei reviste în beneficiul persoanelor fără adăpost. În revista respectivă apărea un articol și despre el. Bărbatul din România trăiește la intrarea într-o parcare din centrul orașului Nisa.

Gestul său de a dona toți bănuții lui pe care îi câștigase prin muncă, a surprins întreaga comunitate. Economiile sale au fost donate victimelor inundațiilor din Alpes-Maritimes, după trecerea furtunii Alex. Primăria din Nisa i-a oferit un loc de muncă, românului fără adăpost.

„M-a sunat spunându-mi că vrea să doneze 150 de euro pentru victime. Când am venit să-l văd, am încercat să înțeleg, știu că nu are bani și de aceea vinde revistele, dar a insistat. Mi-a spus că a reușit să pună ceva bani deoparte și că vrea să ajute familiile care au pierdut totul, pentru că știe ce simte să rămâi fără nimic .... a scos două pungi cu monede și a insistat să le luăm ”, este mesajul publicat de asociația Solidarity 06 în folosul celor fără adăpost, pe Facebook.

Jojo are de acum înainte un loc de muncă și-un adăpost

Românul de 52 de ani urmează să lucreze în serviciul de curățenie al primăriei și, pentru prima dată, „nu mai doarme afară”, a precizat un voluntar de la Secours Populaire, potrivit presei străine. Românul are de acum și un acoperiș deaspura capului, datorită unor oameni cu suflet mare. „L-am trezit azi dimineață la 8 dimineața. Este fericit. Acum trebuie să meargă împreună cu noi la consulatul României din Marsilia, pentru a-i fi refăcute actele, furate de atacatori“.

Jojo a fost abandonat la nașterea în Craiova. Românul a crescut într-un orfelinat pe timpul lui Ceaușescu. Ulterior, a plecat în Italia, unde a continuat să lucreze fără contract de muncă, înainte de de a sosi în Franța în 2017. În Franța, bărbatul de 52 de ani a lucrat ca grădinar în case particulare.

