Povestea lui Victor, geniul din Baia Mare care a luat 10 la Olimpiadă: „Lucrează 10 ore pe zi”

Victor-Vasile Dragoș este unul dintre copiii geniali ai României. Băiatul este pasionat de matematică și face performanță iar recent a fost și recompensat pentru munca sa.

Punctaj maxim la Olimpiada de Matematică pentru Victor

Elevul din Baia Mare a ajutat echipa României să iasă pe primul loc în cadrul competiției după ce Victor a reușit să obțină un scor perfect. Băiatul este pasionat de matematică încă din clasa a V-a, când a avut de ales între știința exactă și muzică.

„ În clasa a V-a am fost și la olimpiada de pian și la cea de matematică. La mate am avut marea bucurie pentru că m-am calificat la faza națională. A fost o surpriza pentru mine. Din acel moment am știut ce să aleg. Matematica este mai mult pentru mine. ” a spus băiatul.

Olimpicii la matematică din Baia Mare [Sursa foto: observatornews.ro]

Performanța nu vine ușor. Victor lucrează și 10 ore pe zi

Însă elevul nu a făcut performanță peste noapte. Rezultatele lui Victor au venit după sute de ore de muncă asiduă.

„ Victor lucrează destul de mult la matematică. În momentele mai importante, înainte de concursuri, cam 10 ore pe zi, iar în rest cam 4, 5 ore ”, spune a povestit profesorul de matematică al lui Victor.

Medalii [Sursa foto: PixaBay]

Au trecut 96 de ani de la nașterea Zinei Dumitrescu. De ce a fost supranumită „Mama modei românești"

La toate concursurile la care participă, Victor este susținut de mama sa. Femeia spune că orice sacrificiu pălește în fața bucuriei pe carfe fiul ei i-o aduce în momentele în care câștigă.

„ Eu sunt mândră de fiul meu. Eu aș fi bucuroasă pentru orice ar face, dar această performanță e ceva deosebit și am am avut prilejul de a-l însoți la Sarajevo. Cred că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viață mea ” a spus mama elevului-minune pentru observatornews.ro.

În prezent Victor face parte din lotul olimpic de juniori al României. Acesta, împreună cu colegii săi, a obținut la Olimpiada Balcanică de Matematică patru medalii de aur și două de argint, clasându-se pe primul loc în cadrul competiției.