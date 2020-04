Prajitura cu un singur ou! Cum se pregateste desertul delicios

In articol:

Pentru aceasta prajitura cu un ou nu folosim decat cateva ingrediente, dar rezultatul este senzational.

Prajitura cu un singur ou si banane este foarte populara in mediul online. Zeci de milioane de persoane din toata lumea au incercat-o.

1 ou

2 banane taiate feliute

150 g faina

150 ml lapte

80 g zahar

60 ml ulei de floarea-soarelui

un praf de sare

1 plic zahar vanilat

esenta de vanilie

praf de copt

otet sau zeama de lamaie

Optional:

fructe de padure

zahar pudra

Prajitura cu un singur ou! Cum se pregateste desertul

Mod de preparare prajitura cu un ou:

Bati oul cu putina sare, zahar vanilat, esenta de vanilie si 80 g zahar. Adaugi laptele, apoi uleiul si faina, in ploaie, ca sa nu se formeze cocoloase. Amesteci bine. Dizolvi praful de copt in putin otet sau zeama de lamaie si adaugi in compozitie continuand sa amesteci pentru a obtine un aluat cat mai aerat.

Intr-o cratita presari zahar astfel incat sa ii acoperi fundul. Tai bananele felii si le aranjezi pe fundul cratitei. Torni cu grija compozitia si acoperi feliutele de banane.

Cratita acoperita se pune pe aragaz la foc mic, timp de aproximativ 15-20 de minute. Rastoarna prajitura pe o farfurie si apoi pune-o inapoi in tigaie pentru a se coace si pe cealalta parte. Dupa 3-4 minute, prajitura cu un singur ou e gata.

Prajitura poate fi servita simpla sau ornata, dupa preferinte, cu fructe de padure si pudrata cu zahar. Pofta buna!