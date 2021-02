Premieră absolută la Survivor România. Faimoșii leagă o serie de trei victorii consecutive în fața Războinicilor. Un concurent din echipa albastră părăsește competiția din Domnicană

In articol:

Faimoșii vor avea parte de un consiliu de eliminare liniștit, după ce au reușit să-i învingă pe Războinici în ambele jocuri de imunitate din această săptămână.

Faimoșii câștigă meciul de imunitate Survivor România în fața Războinicilor

Echipa albastră trebuie să facă nominalizări, după ce vineri, 12 februarie, au propus-o pentru ieșirea din competiție pe Marilena.

Recompensă uriașă au câștigat Faimoșii după ce i-au înfrânt pe adversarii lor, cu scorul de 10-6, în cel de-al doilea meci de imunitate de la Survivor România din această săptămână. Vedetele s-au bucurat de un desert dulce pentru prima oară de la intrarea în competiție. Majda a avut grijă că împartă deliciosul tort de caramel câștigat de aceștia.

Simona: Am intrat de șase ori pe traseu, de patru ori pentru fete și de două ori pentru mine. Am adus un punct extrem de dulce.

Eu care vorbesc numai de zahăr de două săptămâni, i-am disperat pe toți deja, sunt fericită pentru punctul adus. Chiar aveam nevoie de dulce, aveam nevoie de recompensa de astăzi, mai ales că toate recompensele dulci au fost câștigate de ei.

Sebastian: Mă simt foarte bine că reușesc să arăt din ce în ce în mai bine în această competiție. Mă bucur că îmi ajut echipa. Le mulțumesc colegilor mei și vreau să câștigăm jocul de comunicare, pentru că mi-e dor de familie și de ce se întâmplă acasă.

Să o ținem tot așa.

Faimoșii leagă o serie de trei victorii consecutive în fața Războinicilor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sebastian Chitoșcă este concurentul din echipa Faimoșilor care primește totemul de imunitate, după ce a făcut un spectacol total pe traseu.

spune Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România.

Reactia Razboinicilor dupa ce au pierdut[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Războinicilor după ce au pierdut meciul de imunitate: „Pleacă cineva de la noi acasă”

În această săptămână, unul dintre Războinici va fi eliminat din competiția Survivor România 2021. Concurenții din echipa albastră sunt dezamăgiți că au pierdut în fața Faimoșilor și mai ales că nu au avut oportunitatea de a gusta din tortul pus în joc.

Starlin: Mă simt un pic ciudat, am avut o șansă bună de a câștiga, dar astăzi nu a fost să fie. Mă simt supărat pe mine, lucru care trece în câteva minute, dar acum sunt blocat. Nu sunt obișnuit să pierd, nu-mi place să piardă echipa mea. Asta a fost, întotdeauna până la capăt și cu frutea sus. Din păcate pleacă cineva de la noi acasă, e ceva ce nu putem evita.

Marilena: Eram pe bancă atunci când mi-am auzit numele, că trebuie să fiu la start, și am spus că asta e șansa noastră și că ne vom reveni. A fost un punct motivant pentru noi, am schimbat scorul, ne-am ridicat din toate punctele de vedere. Îmi pare rău că am pierdut acel tort, din toată inima.