Preotul caterisit s-a reîntors în sat pentru a face slujbe, iar spiritele s-au încins și a fost nevoie de intervenția jandarmilor!

Au fost momente tensionate în cimitirul din comuna Răducăneni, unde mai mulți localnici au participat la slujbe de pomenire a morților cu ocazia sărbătoririi Sfinților Constantin și Elena. Totul a mers bine până când și-a făcut apariția Ștefan Bercaru, fostul paroh al satului, care a fost caterisit în urmă cu 7 ani, după ce pe numele său au fost făcute mai multe acuzații, ba că s-a recăsătorit, ba că

a pipăit minori. Chiar dacă a atras atipatia și ura celor mai mulți din comună, bărbatul încă mai are persoane care îl susțin.

Spiritele s-au încins după ce Ștefan Bercaru a început să cânte „Hristos a înviat” atât de tare încât să-l acopere pe Iulian Andrei, preotul venit să-l înlocuiască la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae, din localitatea Bohotin, comuna Răducăneni, județul Iași. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-i calma pe oamenii care scandau împotriva preotului caterisit.

„Huo, hoțule, ieși din cimitir!”, „Ce sfințește ăsta aici?”, „Dați-l afară pe animalul ăsta”, „Dați-l afară, doar sunteți băieți, își bate joc un popă din ăsta de noi, fiți bărbați adevărați”, „Luați-l în brațe și dați-l afară”, sunt doar câteva dintre reacțiile oamenilor la adresa preotului.

În acest moment, există pe numele lui Ștefan Bercaru un dosar penal pentru exercitarea funcției fără drept.

Ștefan Bercaru, preotul caterisit: „A veam dreptul să mă aflu în cimitir”

Fostul paroh spune că nu a vrnit din partea BOR, așa că avea tot dreptul să se afle în cimitir, căci venise în calitate de membru al Asociației Religioase Credința Străbună. Mai mult, acesta spune că le va face plângere penală celor care l-au agresat.

„Ce nu știau ei, este că aveam dreptul să mă aflu în cimitir. Sunt membru al Asociației Religioase Credința Străbună. Este o asociație ortodoxă, recunoscută de Statul Român. Dacă ei citesc numai pomelnice… Aș fi comis o ilegalitate dacă veneam din partea Bisericii Ortodoxe Române. Eu am ieșit din sistemul lor. Frații preoți au fost agresivi cu mine. Pe ei nu trebuia să-i deranjeze că eu mă aflam în cimitir, ci că șeful lor a participat la o întâlnire în Creta și a semnat un document prin care sunt de acord cu căsătoria între doi bărbați și două femei. Pot să spun că Jandarmeria m-a protejat într-un fel. Eu am identificat 7 persoane care m-au agresat. Le voi face plângere penală”, a spus fostul paroh pentru BZI.ro.

Preotul caterisit, despre acuzațiile de agresiune

Cât despre așa-zisele agresiuni, Ștefan Bercaru spune că sunt nefondate și neadevărate.

„Astea sunt invenții. Dacă îmbraci un copil cu catrință, cum faci fără să-l atingi?”, a mai spus fostul preot pentru aceeași sursă citată.

Potrivit acestuia, faptul că a început să miște lucrurile prin comună și să le transforme în bine, au atras invidia celorlalți asupra sa, iar acum face acuzații la adresa celor care l-au alungat.

„Ei sunt deranjați de prezența mea în comună de prin anii ’90, când am venit din Vrancea. Am observat că nu se respectau tradițiile aici. Am zis să organizez ceva, o șezătoare, un ansamblu de dansuri populare. Începeam să câștig popularitate și asta deranja. La un moment dat, era un obicei aici, ca în cimitir să cânte o fanfară. Nu am fost de acord cu asta. Popularitatea mea a trezit un pic de invidie. La un momet dat a intervenit și politicul.

În campaniile electorale am refuzat ca politicienii să se amestece în proiectele mele culturale. Și, de aici, m-au găsit că m-am recăsătorit. Dar asta se știa de la început. În Consistoriu am fost judecat pentru asta. În 2014 am decis să plec. Șeful Consistoriului este Boboc, nașul celui care m-a înlocuit pe mine. Sunt din Vrancea, am răbdarea pietrei. Sunt un răbdător pe lege”, a mai spus fostul preot pentru BZI.ro.