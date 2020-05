Fostul episcop de Huşi, Corneliu Bârlădeanu, arestat pentru 30 de zile

In articol:

Fostul episcop de Huşi, Corneliu Bârlădeanu, cercetat pentru agresiune sexuală şi viol, ambele în formă continuată, a fost arestat vineri pentru 30 de zile, ca urmare a deciziei Curţii de Apel Iaşi, informează News.ro.

Avocatul său a anunţat că decizia va fi contestată.

„Am contestat măsura arestării preventive”, a declarat Liviu Bran, avocatul lui fostului episcop de Huși.

Corneliu Bârlădeanu a fost reținut, miercuri, 21 mai, pentru 24 de ore. Înaltul prelat a susţinut în faţa instanţei că este nevinovat, refuzând să facă alte declaraţii. Alături de el a fost reținut și Jitaru Sebastian Cristi, fost călugăr Arhimandrit, cercetat în acelaşi dosar pentru viol, agresiune sexuală şi şantaj, care a primit şi el mandat de arestare.

Magistraţii Curţii de Apel Iaşi au admis, vineri, propunerea procurorilor privind arestarea a celor doi şi au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„La data de 22.05.2020 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale fată de Onilă Cornel, fost Episcop de Husi, aflat în stare de reţinere, măsură dispusă prin Ordonanţa din 21.05.2020 în prezenta cauză, cercetat pentru săvârşirea unei infractiuni de agresiune sexuala in forma continuata prev de art 219 al. 1, 2 lit a, c C.penal, cu aplicarea art 35 al. 1 C.penal in dauna unei persoane vatamate minore la momentul comiterii faptei si o infractiune de viol in forma continuata, prev de art 218 al. 1, 3 lit a, cu aplicarea art 35 al. 1 C.penal, ambele cu aplicarea art 38 al. 1 C.penal”, a anunţat, vineri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Potriit sursei citate, este cercetat în dosar şi Jitaru Sebastian Cristi, fost calugăr Arhimandrit, pentru trei infractiuni distincte de viol în formă continuată, în dauna unor persoane vătămate minore la momentul comiterii faptelor, şantaj în formă continuată şi agresiune sexuală în dauna unei persoane minore.

Jitaru Sebastian Cristi este în penutenciar, unde ispăşeşte o sentinţă anterioară.

„A fost inaintat catre Curtea de Apel Iasi referatul cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive pentru 30 de zile, fată de cei doi inculpati”, au mai transmis procurorii.