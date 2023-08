Președintele a oprit-o pe Lidia Buble înainte să urce pe scenă și i-a oferit un buchet mare de flori: „Mi-a zis că el n-a mai văzut o femeie atât de frumoasă”. Fanilor aproape că nu le-a venit să creadă! Artista a clarificat totul imediat

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că Lidia Buble are o legătură strânsă cu fanii ei și nu ratează nicio ocazie să le împărtășească experiențele prin care trece.

Lidia Buble a creat confuzie printre fani, după ce s-a lăudat că a primit flori de la președinte. Artista nu s-a mai putut opri din râs, când a realizat ce a spus

De data aceasta, însă, ceea ce le-a dezvăluit a pus-o într-o situație la care nu s-ar fi gândit, căci a reușit să creeze, fără să vrea, o confuzie de proporții.

Lidia Buble este mereu activă în mediul online și își împărtășește toate experiențele cu fanii săi, atât pe cele plăcute, cât și pe cele mai neplăcute. Artista a trecut în urmă cu puțin timp printr-un episod care a stârnit amuzamentul tuturor celor care o urmăresc. Se pare că aceasta a primit un buchet de flori după un concert și nu s-a ferit să spună chiar și cine a fost bărbatul care i le-a oferit. Lidia s-a emoționat și nu a ezitat să se fotografieze alături de superbii trandafiri, însă a uitat să facă o precizare. De aici și până la o confuzie de proporții nu a mai fost decât un pas.

Citește și: Lidia Buble a izbucnit în lacrimi! Artista a recunoscut că nu mai poate de dorul lui: „Ca să înțelegeți cum termin eu seara”

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie şi-a aruncat de la etaj copiii de 2 şi de 3 ani, într-un hotel din Botoșani. Cel mai mic a murit la spital- stirileprotv.ro

„Din ce am mai primit azi după concert, de fapt nu după concert, le-am primit înainte de concert de la domnul președinte. Mi-a dat florile astea și mi-a zis că el n-a mai văzut de mult timp o femeia așa de frumoasă. Pfuu, să cad jos și alta nu, m-a apucat roșia la față ca trandafirii ăștia, un compliment este binevenit oricând din partea oricărui om”,

a spus Lidia Buble pe Instagram.

Postare InstaStory Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

La puțin timp după, a primit un mesaj în care a fost felicitată că a primit flori de la președintele Iohannis, iar artista a ținut neapărat să lămurească situația. Se pare că buchetul de trandafiri era, de fapt, de la președintele consiliului localității unde a susținut un concert.

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Care este diferența de vârstă dintre Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan- radioimpuls.ro

Citește și: Lidia Buble, atac subtil asupra fetelor cu operații estetice? Artista a făcut o serie de afirmații cu subînțeles: "Încearcă să se încadreze în anumite standarde ale frumuseții"| EXCLUSIV

„ Vai, deci stai că eu leșin, am primit un mesaj de la cineva care mi-a zis „Vai, cât de tare e că ți-a dat Iohannis flori”. Nu, deci numai puțin, aceste flori superbe pe care deja le-am pus la loc de cinste sunt de la domnul președinte al consiliului din locul în care am cântat, nu-s de la Iohannis. Nu vreau să mă trezesc cu articole în presă că mă caută Iohannis cu flori pe la concerte. Nu că nu le-aș accepta și pe alea că m-aș simți foarte deosebită și măgulită așa, dar nu-s de la el astea, cel puțin nu astea, nu sunt de la el. Cine știe când o-i da și de domnul președinte Iohannis pe la concerte și dacă vine chiar l-aș ruga frumos să îmi aducă flori ca pe mine așa mă întâmpină oameni, cu flori, am mai primit ieri cercei, bomboane, magneți de frigider, de toate am primit de la oameni, semne de carte cu mesaje foarte frumoase, deci da, dacă veniți la concertul meu flori vă rog!”, a continuat Lidia Buble.