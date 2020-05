In articol:

Prietena Monicăi Pop a fost batjocorită de o poliţistă, acum câteva zile. „Desconsiderare, umilintă, lipsa de politete si de omenie față de seniori!- pina cind asemenea ABUZURI, domnilora postat Monica Pop. ( vezi ce a spus Monica Pop despre înșelătoriile medicale de pe internet

„Au plecat, repede foarte speriati. Doamna nu a putut si nici n-a dorit, stiind ca nu e in culpă cu nimic! Politistii (2 barbati si femeia - cea care vorbea cu atita lipsa de buna-cuviinta la megafon) au coborit s-o certe pe singura ramasâ, doamna de pe banca, PENTRU CĂ STĂ si nu merge,!!! INCREDIBIL si INADMISIBIL! Scrie in vreo ordonanta ca o persoana suferinda nu are voie sa stea sa se odihneasca la aer, pe o banca???!La orele permise???!!! Doamna era in orele permise, avea acte, adeverinta, tot ce trebuia legal!”, a continuat Monica Pop.

Prietena Monicăi Pop a fost batjocorită de o poliţistă: "Este de tolerat o asemenea atitudine?"

„Le-a explicat ca are o proteza si ca i s-a recomandat de medic sa iasâ, să mearga cite putin, cu intermitenta si sâ se aseze cind oboseste sau cind o doare! Si ca NU poate merge mult! cu o...... de nedescris, politista (a vorbit numai ea, barbatii, probabil subalterni, tăceau) i-a replicat ca atunci cind vrea sa se opreasca din mers si sa se odihneasca, sa urce in bloc ( la etajul 10), sa se odihneasca si sa coboare din nou!!!!!!!!!!!! Si câ daca nu pleaca de acolo ii vor da amendâ! E de n e î n c h i p u i t !!!!!!!! in loc s-o intrebe daca ar putea-o ajuta cu ceva...!!!!!”, a mai scris Monica Pop.

a încheiat Monica Pop.