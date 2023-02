Prima apariție a lui Viorel Lis, după mai mult timp în care s-a confruntat cu probleme de sănătate! Așa arată acum fostul edil al Capitalei: „Încă n-am murit”

In articol:

Ultima perioadă din viața lui Viorel Lis a fost una extrem de grea, dat fiind faptul că problemele grave de sănătate cu care se confruntă nu i-au dat deloc pace. O lungă perioadă de timp acesta nu a mai apărut în lumina reflectoarelor, lăsând-o pe soția sa, Oana, să participe la emisiuni TV și să ofere interviuri despre starea lui de sănătate.

Acum, însă, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, Viorel Lis a fost prezent în cadrul unei emisiuni TV, prin intermediul unei transmisiuni în direct, chiar de la el de acasă. Alături de el, bineînțeles, a fost partenera lui, Oana, căci aceasta este singura care are grijă ca fostului edil al Capitalei să nu-i lipsească nimic.

De asemenea, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă, Viorel Lis nu și-a pierdut simțul umorului și, cu siguranță, le-a adus un zâmbet pe buze telespectatorilor, mai ales că mulți dintre fanii acestuia își doreau să-l revadă.

„E o vârstă prea nasoală de 80 de ani. Nu-mi vine să cred! Oricum, nu pot să mai merg, am stat acasă și au venit niște televiziuni, prietenii mi-au dat mesaje. Atât, mai mult nu.(...) Încă n-am murit.”, a spus Viorel Lis, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Cum se simte în prezent Viorel Lis

Viorel Lis se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, iar totul a început în urmă cu 10 ani, atunci când a suferit o intervenție chirurgicală.

Fostul edil al Capitalei a primit lovitură după lovitură, căci de curând a suferit și un infarct, iar după acest episod, bărbatul a fost diagnosticat cu COVID-19.

Cu toate acestea, soțul Oanei Lis susține că în prezent se simte mult mai bine, cu precizarea că, nu mai poate să meargă.

„Am trecut prin foarte multe probleme. În primul rând, începând de acum 10 ani sau cam așa ceva, am fost operat de colicistă, acum de curând, mai de curând nu imediat, am făcut infarct, după infarct am făcut COVID. Oricum, musafirii care veneau cel mai des la mine erau de la salvare. Au trecut astea și acum pot să spun că mă simt destul de bine, nu mai am nicio durere. Aștept să văd ce organ mai cedează și trebuie să mai fac. Dar v-am spus, acum mă simt foarte bine, adică în afară de faptul că nu pot să merg.”, a mai spus Viorel Lis.

