Prima fotografie cu Simona Halep după ce a fost confirmată cu Covid-19. În ce stare se află sportiva FOTO

View this post on Instagram

Thanks for all your messages. I’m feeling great ❤️🙃

A post shared by Simona Halep (@simonahalep) on Nov 4, 2020 at 6:30am PST

Citeste si: Omul lui Orban a murit de Covid-19! Ion Iliescu şi Petre Roman îl ştiau din 1990 - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro