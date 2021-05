Prima mare iubire a lui Jador nu a fost Georgiana! Dezvăluiri dureroase despre trădare și rasism: ”Pe Alexandra, tatăl ei o bătea până o învinețea pentru că umbla cu un țigan”

In articol:

Înainte să fie vedetă, Jador nu era un tip cu prea mare succes la fete. Ca orice tânăr, Ionuț s-a îndrăgostit de o fată, s-a iubit cu aceasta, dar părinții ei nu au fost de acord cu relația lor din cauza culorii pe care el o avea la piele.

”Înainte eram țigan, urât, pitic, acum sunt frumos. Ai înțeles? Sunt frumos al dracului. Știi cum e: când ai bani ești și frumos și cum vrei tu... Cel mai șmecher ești. Brad Pitt e minicună”, a povestit Jador, în glumă, la un podcast realizat pe canalul de Youtube al lui Damian Drăghici.

Jador, trădat de prima iubită: ”S-a cuplat cu cel mai bun prieten al meu”

Jador a mărturisit în premieră că s-a lovit de ideea de rasism încă de mic și că prima relație pe care a avut-o cu o fată s-a încheiat prost. După un an de amor cu ”o româncă”, aceasta l-a ales pe prietenul lui cel mai bun. Cântărețul a dezvăluit că fata pe care o iubea a îndurat bătăile părinților ei pentru că ”se ducea la țiganul ăla”.

Jador, pe vremea când era doar Ionuț, și iubita lui

”Am iubit-o pe o fată, Alexandra. Am fost cu ea un an de zile. M-am despărțit de ea și s-a iubit cu prietentul meu cel mai bun. M-a rănit asta, îți dai seama. Eu o iubeam... Eram în clasa a noua, ea era în clasa a zecea. Era româncă, o bătea tac-său că stătea cu țiganul. Avea, săraca, numai vântătăi pe spate. ”Te duci la țiganul ăla f... g... m...., fă”! Încă există, din păcate, rasismul ăsta și m-a ambiționat foarte mult chestia asta în viață, să demonstrez oamenilor că noi, maneliștii, lăutarii, nu suntem doar niște... pentru că noi suntem catalogați ca niște inculți, burtoși.... Nu au școală, nu au educație, nu au... am vrut să contrazic toate lucrurile astea”, a mai povestit Jador.

A cucerit-o pe Georgiana cu 50 de lei în buzunar

Fostul concurent de la Survivor a făcut dezvăluiri și despre Georgiana, femeia despre care a spus că o va cere în căsătorie. Jador a povestit cum a cucerit-o pe femeie și ce planuri are în legătură cu viitoarea lui familie.

”Era ziua mea, aveam 50 de lei. Și era un club al studenților unde cu 40 de lei puteai să bei toată noaptea. Și acolo ne adunam toți studenții la ASE și de la Politehnică... Acolo, în Regie. Eu eram cu colegul meu de cameră, din cămin. Și ăsta îmi spune: ”uite, ce frumoasă e aia”... Dansa frumos. Și m-am dus la ea, pac, pac... că talentul ăsta l-am avut toată viața... N-am crezut că mă bagă în seasmă, că era pra frumoasă pentru mine. Dar m-a băgat... Ea este importantă pentru că m-a iubit ca Ionuț și după aia ca Jador. Dacă mă așteaptă, o s-o iau de nevastă. În lumea noastră, e foarte greu să ai o familie, eu nu stau noaptea acasă... casa mea e un hotel.

Jador a fost victimă a rasismului

”Neagra” este fata pe care am cunoscut-o în timpul facultății, am stat ceva timp cu ea. M-a cunoscut ca Ionuț care era casier la Carrefour și nu Jador care are bani în buzunar și poate să mănânce ce vrea el. Femeia are tot respectul meu, am spus mereu de ea și o să spun. Mi-aș dori, din suflet, să mă aștepte cât am de muncit. Și ea este româncă. Îi spun ”neagra” pentru că pare țigancă”, a mai povestit Jador.