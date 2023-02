Prima reacție a Catincăi, după ce Oana Roman a acuzat-o că nu se interesează de mama lor: ”E problema ei” Ce decizie a luat sora vedetei

In articol:

Viața Oanei Roman este la acest moment foarte zbuciumată. Vedeta s-a despărțit de Marius Elisei, își crește acum fiica singură, are o casă de întreținut și tot pe umerii ei a căzut și mama sa, de care trebuie să se preocupe neîncetat.

Mioara Roman locuiește acum într-un centru, unde primește o atenție deosebită, este îngrijită bine, dar chiar și așa, tot îi lipsește familia.

Catinca Roman îi dă replica surorii sale

Astfel că Oana Roman face tot posibilul să o viziteze cât mai des și să îi aducă bucurie pe chip cu micile surprize pe care i le face.

Însă, conform ultimelor sale declarații, nu la fel de preocupată de binele mamei este și sora sa, Catinca Roman.

În apărarea sa, Catinca mărturisește că nu a mai mers să-și viziteze mama în ultima perioadă pentru că starea sa nu i-a permis.

Vedeta declară că moartea tatălui a afectat-o atât de tare, încât abia acum începe să își revină după tragicul eveniment. Și pentru că se simte mai bine, chiar mâine, spune ea, va ajunge la centrul unde se află Mioara Roman.

Cât despre declarațiile surorii sale, Catinca se arată dezinteresată și spune că nu ia nimic în seamă din ce publică în online Oana Roman.

”Nu vreau să comentez nimic din ce a spus Oana. Ceea ce vreau să spun e că mâine dimineață programez să mă duc la mama, atât am de comentat. Într-adevăr, am fost mai puțin în ultimul timp pentru că am fost foarte afectată de problema cu tata și nu m-am simțit bine, dar de acum mi-am revenit și de mâine o să reîncep să o vizitez. În rest, e problema ei ce postează”, a spus Catinca Roman, conform Spynews.

Declarațiile Catincăi vin după ce, în mediul online, Oana Roman a scris recent că sora sa nu și-a mai vizitat mama de mai bine de jumătate de an.

Mai mult decât atât, conform fiicei lui Petre Roman, dezvăluirile sale despre problemele din familie vin după ce chiar Catinca i-a spus că nu mai are de gând să o vadă pe Mioara, căci nimic nu le mai leagă.

”Azi, sora mea mi-a spus că nu se duce să o vadă pe mama( pe care nu a văzut-o de peste 6 luni) pentru că nu consideră că mai are vreun motiv să o vadă. Va urma jihad după aceste spuse ale mele, dar nu-mi pasă. Adevărul este ăsta și eu nu-l mai ascund”, a scris Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.