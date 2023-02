Oana Roman nu poate renunța la numele fostului soț. Vedeta a cerut public ajutorul: ”De foarte mult timp încerc”

In articol:

Viața amoroasă a Oanei Roman, cel puțin în ultimii ani, a fost cu multe suișuri și coborâși. Iar în cele din urmă, din păcate, vedeta a făcut anunțul despărțirii de Marius Elisei.

Săptămâna trecută, fiica fostului om politic, în mediul online, vizibil afectată, a anunțat că ea și tatăl copilului său nu mai formează un cuplu.

Oana Roman nu mai vrea să-i poarte numele de familie a lui Marius

Iar la scurt timp, Marius Elisei a ținut să sublinieze, tot în spațiul public, că de această dată, căci lanțul iubirii lor s-a mai rupt și în trecut, nu mai există cale de împăcare și că deja nu mai locuiește în casă alături de Oana.

Iar acum, la câteva zile distanță, Oana Roman a mai decis să facă un pas important către drumul singurătății ori al libertății.

Deși în acte nu mai formau un cuplu de pe vremea când au semnat divorțul, Oana Roman a păstrat numele soțului, cel puțin pe Instagram.

Citeste si: „Când îmi dădea o palmă, vedeam stele verzi și îmi țiuia timpanul.” Oana Roman, despre întâmplările chinuitoare din copilărie- kfetele.ro

Însă acum, vedeta este hotărâtă să renunțe la tot ce a însemnat viața alături de tatăl fetiței sale, motiv pentru care a spus public că vrea și în online să apară doar ca Oana Roman, fără a mai avea alăturat și numele Elisei.

Doar că pentru acest lucru, Oana are nevoie de ajutor, tocmai de aceea, având o mare comunitate de fani în online, le-a cerut sfatul în acest sens.

Și asta pentru că, notează ea, de foarte mult timp încearcă să scape de numele de familie al fostului soț, dar totul este în zadar.

''Am nevoie de ajutor de la cineva care chiar se pricepe. De foarte mult timp încerc să-mi schimb numele, adică ''username-ul'', pe Instagram. Îmi apare chestia asta și nu știu unde găsesc: contact suport. Știe cineva cum fac cerere să-mi schimb numele?'', a scris Oana Roman, pe contul personal de Instagram.

Oana Roman nu poate renunța la numele fostului soț [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman, regretă timpul pierdut lângă bărbatul nepotrivit

De asemenea, tot în mediul online, Oana spunea recent că regretă anii petrecuți lângă Marius Elisei, cel puțin, cei pe care, deși realiza incompatibilitatea dintre ei, i-a lăsat să treacă din obișnuință.

Astfel, acum fiind în postura de femeie și mamă singură, vedeta vine cu sfaturi pentru doamnele care nu se simt împlinite în relația de cuplu pe care o au.

Conform spuselor sale, când fericirea, împlinirea și iubirea dispar, e momentul ca relația să ajungă la final, căci nimeni și nimic nu mai poate îndrepta lucrurile.

„Nu pierdeți timp dacă simțiți că nu se mai poate, cu orice risc. Chiar dacă e greu, chiar dacă rămâneți singure, chiar dacă poate nu aveți din ce trăi. Nu mai pierdeți timpul pentru că pierdeți timp prețios care nu se mai întoarce. Și da, eu am ajuns la concluzia că da, recunosc și îmi asum, am eșuat lamentabil în relația de cuplu pe care am avut-o cu soțul meu și din cauza lui, și din cauza mea. M-am complăcut prea mult timp într-o situație care nu-mi era confortabilă, în care nu eram fericită și am pierdut timp și ani prețioși pe care n-o să-i primesc înapoi, așa că luați atitudine dacă vă simțiți prost într-o relație și nefericite.”, a mai mărturisit Oana Roman.