Prima reacție a familiei lui Pepe, după ce artistul a anunțat divorțul! "Când deciziile sunt luate..."

Pepe si Raluca Pastrama [Sursa foto: Instagram]

Pepe și Raluca Pastramă au decis să meargă pe drumuri diferite, după o căsnicie de mai bine de opt ani de zile. Vestea tristă a venit în urmă cu doar o seară, atunci când artistul a vorbit despre această despărțire pe contul lui de Youtube.

Familia lui Pepe, prima reacție despre divorț

După ce vedeta a postat un filmuleț, în care vorbește despre divorț, familia lui Pepe a avut o primă reacție. Se pare că Giani Pascu a avut câteva cuvinte de spus despre cele întâmplate între cei doi soți. Fratele cântărețului a declarat că nu se aștepta la această decizie din partea lor și că îi pare foarte rău că au ajuns în această situație.

„Am primit cu regret această decizie. Nu mă așteptam, o iubesc foarte mult pe Raluca, este parte din familia noastră. Îmi pare rău ca divortează doi vecini, dar păi fratele meu, dar nu mă pot baga. Îmi pare rău că s-au despărțit, tuturor ne pare.

Cum nimeni nu se bagă în familia mea, între mine și soția mea, așa dorește și Pepe, așa am procedat și eu. Ei nu doresc să facă tam tam din toată situația. Tuturor ne este greu, când ne-au spus am acceptat decizia ca atare, am pus capul în pământ și nu am comentat nimic.

Pepe[Sursa foto: Captură YouTube]

Când deciziile sunt luate nu ai cum să mai intervii. Repet, ne-a surprins decizia, este vorba de doi copilași aici, totuși, sunt deciziile lor, așa au considerat că este mai bine. Datoria fratele mai mare este să-și protejeze fratele mai mic, asta fac și eu', a declarat Giani Pascu, pentru Fanatik.ro.