Prima reacție a refugiatei Sofia, care a despărțit un britanic de soție! Ce făcea ucraineanca în casa în care a fost primită: „A decis că îl vrea și l-a luat”

O femeie din Marea Britanie, Lorna Garnett pe numele său, a fost părăsită de către soțul ei, Anthony, pentru o refugiată pe care cei doi parteneri au primit-o în locuința conjugală. Lorna și Anthony aveau o relație de mai bine de zece ani, însă femeie a fost părăsită imediat ce Sofia a venit în casa lor.

Mai precis, în luna mai a acestui an, Sofia Karkadim a ajuns în casa familiei din West Yorkshire, după ce a fugit din Liov, Ucraina. Ei bine, însă, după o relație de zece ani, Anthony și-a anunțat soția că se va despărți de ea pentru ucraineancă, asta la zece zile după ce tânăra fusese primită în sânul familiei.

După ce Lorna Garnett a povestit toate cele întâmplate pentru presa internațională, acum, Sofia Karkadim a vorbit, la rândul său, despre această situație, explicând că nu s-a întâmplat nimic între ea și Anthony până când nu a părăsit locuința conjugală a celor doi soți.

„Așa m-a răsplătit Sofia pentru că i-am dat o casă”

Lorna Garnett a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat exact între Sofia Karkadim și soțul ei, Anthony.

Femeia care a fost părăsită de bărbatul cu care a fost într-o relație mai bine de zece ani a dezvăluit că Sofia se trezea destul de târziu, motiv pentru care celor două tinere le era destul de greu să discute.

Lorna a precizat că Sofia vorbea destul de bine engleză, deci nu limba era o problemă, ci faptul că tânăra ucraineancă refuza să vorbească cu soția bărbatului de care se îndrăgostise.

Mai mult decât atât, Lorna a mai spus că Sofia stătea nemachiată prin casă, iar lucrurile se schimbau după ora 17, atunci când Anthony ajungea acasă, căci ucraineanca se aranja rapid.

„La început am avut rezerve în privința cazării unui refugiat în casa noastră – cine nu și-ar face griji?Aduceam un străin în casa noastră să locuiască cu noi. Este o decizie importantă și, deși nu eram sigură, a vrut să o facă. Situația din Ucraina este înspăimântătoare pentru oamenii obișnuiți, așa că am decis să pun un acoperiș deasupra capului cuiva și să-l ajut atunci când are disperată nevoie. Și așa m-a răsplătit Sofia pentru că i-am dat o casă. Ea și-a pus ochii pe Anthony de la început, a decis că îl vrea și l-a luat. Nu i-a păsat de dezastrul lăsat în urmă. Tot ce știam a fost dat peste cap în decurs de două săptămâni. Nu știu ce m-aș fi făcut fără prietenii mei, care au fost aici pentru mine în fiecare minut de când a plecat.(...) Ea stătea în pat până la 11.30 sau 12.00 după-amiază și când se trezea era foarte greu să discuți cu ea. Engleza ei este destul de bună, așa că nu a fost o barieră lingvistică. Pur și simplu nu era interesată să petreacă timp cu mine. În timpul zilei nu purta machiaj, nu își făcea părul și nu făcea niciun efort pentru aspectul ei. Dar asta se schimba după ora 17, când Tony urma să vină acasă. Deodată, cobora cu buzele roșii, părul aranjat și bluza scurtă. La început mi-am spus că îmi imaginez sau că sunt geloasă într-un mod irațional. Dar din păcate am avut dreptate tot timpul.”, a povestit Lorna Garnett pentru The Sun.

La rândul său, Sofia s-a simțit nevoită să vină cu o explicație pentru cele întâmplate, motiv pentru care a oferit o reacție la declarațiile făcute de Lorna. Ucraineanca spune că, de fapt, soția lui Tony a fost de vină, căci a generat tensiune, iar suspiciunile ei i-au împins pe cei doi unul în brațele celuilalt.

Mai mult decât atât, Sofia mai spune că acum se confruntă cu un val de reacții negative, iar foarte multe persoane o condamnă pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Suspiciunile ei constante, tensiunea, pur și simplu ne-au împins pe mine și pe Tony mai aproape. Ea a creat această situație sugerând în mod constant că ceva se întâmplă atunci când nu era cazul. Deci aceasta este vina ei. În ceea ce mă privește, ei și-au distrus relația cu mult înainte să sosesc eu. Relația lor a fost de vină. Nimic din toate astea nu este munca mea. A fost decizia mea să plec când am plecat și Tony a decis să vină cu mine. Părinții mei au spus că le este rușine și că nici măcar nu pot ieși afară din cauza mea. Se spune că din cauza mea nimeni din Marea Britanie nu va mai primi ucraineni.(...) În țara mea, este important ca refugiații să primească ajutorul de care au nevoie și povestea asta a generat opusul.(...) Oamenii îmi scriu că sunt o persoană oribilă, că am făcut un lucru rău pentru țara mea.”, a declarat Sofia Karkadim.

Sofia Karkadim și Anthony