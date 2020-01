Survivor Romania" />

O revenire spectaculoasa a Faimosilor de la “Survivor Romania”, odata cu prima lor victorie adjudecata, in editia de aseara a emisiunii. Dupa infrangeri consecutive, Echipa Rosie s-a mobilizat in meciul de aseara si a castigat batalia, cu scorul de 10 la 9. Punctul decisiv a dat emotii uriase concurentilor, fiind adjudecat de Faimosi, la stafeta mixta, un duel incarcat de dramatism, in care concurentii s-au luptat cu ultimele puteri pentru victorie.

Premiul, constand in provizii, a mers pentru prima oara, la Faimosi, care s-au bucurat de prima lor victorie, alaturi de noii concurenti sositi. In urma eliminarii Cristinei Siscanu si a retragerii din competitie, din cauza unei accidentari, a lui Augustin Viziru, doi concurenti, Raul Ionut Cormos, antrenor de fitness, si Ghita Balmus, jucator de baschet, s-au alaturat Faimosilor, si Cornel Chirica, antrenor de fitness, a intrat in echipa Razboinicilor.

Tensiunea concursului si-a spus cuvantul in editia de aseara Survivor Romania, strategia construita de Lino Golden de a-i demoraliza pe adversari s-a concretizat intr-un conflict aprins intre acesta si Lola, de la Razboinici.

In editia din aceasta seara “Survivor Romania”, difuzata la ora 20:00, la Kanal D, concurentii vor avea parte de un nou duel, prin care trebuie sa isi demonstreze forta, indemanarea si stapanirea de sine.

Reality-ul “Survivor Romania” vizionat de peste un milion si jumatate de fani. Kanal D, lider de audienta la nivelul intregii tari cu editia difuzata seara

Competitia “Survivor Romania” devine foarte stransa, fiecare editie a reality-ului aduna in fata micilor ecrane sute de mii de fani, suporteri ai Faimosilor siRazboinicilor. Editia de aseara a emisiunii prezentate de Dan Cruceru a plasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, la nivelul populatiei din intreaga tara. Conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D s-a impus lider de piata duminica seara, la nivel National, si pe locul doi, la nivel All Urban.

Aproape un milion si jumatate de telespectatori au urmarit, cu sufletul la gura, in fiecare minut al difuzarii, confruntarea dramatica intre Faimosi si Razboinici, la “ Survivor Romania ”. Minutul de aur, atins la 20:55, momentul in care cei trei noi concurenti s-au alaturat celor doua echipe, a adunat in fata micilor ecrane peste 1.6 milioane de suporteri.

Duminica, 26 ianuarie, Kanal D a inregistrat 7,8% rating si 16,6% cota de piata, pe targetul National, si 6,4% rating si 13,9% cota de piata, pe targetul All Urban.