Prima zi de școală, motiv de bucurie și emoții! Ce amintiri au vedetele din România despre ziua în care clopoțelul a sunat pentru prima oară | EXCLUSIV

Emoțiile erau mari și pentru vedete atunci când auzeau clopoțelul din septembrie, așa cum se întâmplă în prezent cu fiecare copil.

Prima zi de școală venea cu bucurii, cu haine noi sau cu tristețea faptului că s-a terminat vacanța de vară, timpul petrecut adesea să se distreze cu prietenii sau poate chiar să lucreze la carierele pe care le au în prezent.

Georgiana Lobonț, Bianca Comănici și Andrei Leonte ne-au povestit cum era pentru ei în prima zi de școală, ce le plăcea și ce nu le plăcea vedetelor atunci când se încheia vara și se întorceau în băncile din sălile de clasă.

Georgiana Lobonț, totul despre cele mai frumoase amintiri din prima zi de școală

Pentru Georgiana Lobonț amintirile din copilărie sunt unele dintre cele mai frumoase. Îndrăgita artistă ne-a povestit cum erau verile la bunici, dar și care erau obiceiurile în familie atunci când începe școală.

Artista își amintește cu drag de zilele în care începea noul an de școală și mergea după rechizite și hainele noi, așa cum obișnuiesc să mai facă copiii și părinții și în zilele noastre.

" Am avut o copilărie superbă, plină cu de toate. Am avut norocul să am bunici atât la țară cât și la oraș și am putut gusta din toate câte-un pic. Mi-am petrecut vacanțele și la fân, strâns de prune, discoteca din sat sau printre mălaiul de pe dealurile satului Orman din județul Cluj unde aveam o pereche de bunici, dar și la Gherla la ștrand-ul orașului, în parc, în vizită la neamuri.

Era plină strada noastră de copii, eram câte 30 la număr și ne jucam toate jocurile posibile, de la ascunsa, prinsa, jocurile cu păpuși, cu mingea, plimbările cu rolele sau cu bicicletele în grup, până la furat de pere, mere, prune sau zmeura de la vicini, seara când ne mai lăsau părinții să stăm afară pe șanț.

Înainte cu o săptămână să înceapă școala, de fiecare dată mergeam la piața din Gherla cu părinții și ne cumpărau haine, papuci noi și rechizite.

Asta era prin anii 2000. După ce am mai crescut, au mai evoluat lucrurile și mergeam după rechizite, haine și ce mai era nevoie la Cluj. Și acum îmi aduc aminte cât de fericite eram noi surorile că ne luam lucruri noi, veneam acasă și făceam parada modei cu ele, le prezentam de nu știu câte ori și bineînțeles la toate neamurile care veneau în vizită, le-arătam ce ne-au luat ai noștrii. Bucuria mare pentru mine era să încep caietele noi, creioanele, pixurile, iar dacă eram norocoasă și-mi cumpărau ai mei un penar nou eram și mai dornică să merg la școală.

Era frumos, era totul simplu și atât de concentrat încât dacă stau să mă gândesc eu cred că azi nu mai există astfel de sentimente sau există dar cu totul diferite. Atunci erau toate întinse la extaz pentru că ne bucuram de orice lucru mărunt. Prima zi de școală era categoric o reală bucurie pentru că mergeam cu tot ce aveam nou și pe lângă asta intram din nou în colectiv, colegii erau foarte de treabă și mă înțelegeam bine cu toți", a explicat Georgiana Lobonț, pentru WOWbiz.ro.

Cum era prima zi de școală pentru Andrei Leonte

Artistul Andrei Leonte ne-a povestit cum era prima zi de școală pentru el. Cântărețul nu se bucura prea tare că se întorcea la ore, fiind mai repede unul dintre copiii care adora vacanțele. Artistul mărturisește că prima zi de școală îl speria întotdeauna, neavând o relație tocmai bună cu majoritatea profesorilor.

"N-o să mint, septembrie n-a fost niciodată luna mea preferată. Țin minte că aveam și niște coșmaruri când eram mic în care simțeam cumva că se termina toată fericirea din lume. N-am avut tocmai o relație bună cu majoritatea profesorilor mei și sincer prima zi de școală m-a speriat întotdeauna", ne-a mărturisit el.

Bianca Comănici s-a îndrăgostit pe loc de învățătoarea din clasa I

Pentru Bianca Comănici prima zi de școală era mereu plină de emoții. Vedeta era curioasă dacă se vor schimba colegii sau profesorii noi și cine vor fi aceștia. Bruneta ne-a povestit și că deși avea uniformă, era una dintre fetele care nu o purta decât în prima zi de școală.

"Aveam mereu emoții în prima zi fiindcă nu știam ce colegi noi am, dacă se vor schimba profesorii. În clasa I, am avut de ales între două clase și mama m-a lăsat să decid. Am apreciat că a fost decizia la mine, fiindcă din prima zi când am văzut-o pe învățătoare, m-am îndrăgostit de ea. Semăna foarte mult cu mama și niciodată nu o voi uita!

În general, în primele zile de școală toți copiii veneau cu părinții, eu mereu veneam singură pentru că părinții mei, fiind comercianți, atunci lucrau mai mult ca oricând. Eu îmi doream să vină cu mine ca să vadă toată lumea ce părinți frumoși am, chiar dacă îi cunoștea toată lumea", ne-a mărturisit Bianca Comănici, în exclusivitate.

