Georgiana Lobonț a avut parte și de momente total surprinzătoare la nunțile la care a cântat. Unul dintre nuntași a fost așa încântat că artista va cânta la petrecere fiicei sale, că a decis să își renoveze toată casa doar pentru că venea celebra interpretă.

Artista a cutreierat țara în lung și în lat, cântând la petreceri, la cele mai frumoase nunți și botezuri. Au existat chiar și momente extrem de amuzante la petreceri, iar acesta este unul dintre momentele care i-au rămas întipărite în memorie.

Tatăl unei mirese, gest de proporții când a auzit că vine să îi cânte Georgiana Lobonț

Artista ne-a dezvăluit și un moment extrem de emoționant din timpul unui eveniment dar și amuzant în egală măsură. Când a aflat că va venit să cânte celebra artistă în curtea lui, bărbatul din Bistrița – Năsăud și-a terminat repede de renovat casa.

Tatăl miresei dăduse decorativa cu doar câteva zile înainte de eveniment, iar artista a mărturisit că a făcut inclusiv un vlog de acolo, iar totul în jur arăta perfect, mirii și familiile fiind cei care și-au dat extrem de mult

interesul. Artista ne-a dezvăluit că acolo mirele merge cu un alai după mireasă, iar la așa eveniment și așa prezentă, socrul mic decisese să fie pregătit într-un mod de excepție.

"Am cântat la o nuntă undeva la țară, în județul Bistrița – Năsăud, acum vreo 2 sau trei ani. Tatăl miresei, pentru că acolo vine mirele, împreună cu nașii și cu un alai, cu foarte mulți nuntași după el de acasă, pe jos, după mireasă.

Când am ajuns acasă la mireasă să le cânt, era foarte obositor pentru noi, cântam de dimineață, până în următoarea dimineață. Era foarte obositor pentru mine și am ajuns acasă și chiar când am intrat pe poartă tatăl miresei ne-a zis: Doamna Georgiana, să știți că săptămâna asta mi-am terminat casa că am știut că vine Georgiana Lobonț la mine acasă", a mărturisit artista, pentru WOWbiz.ro.

Pentru Georgiana Lobonț, aceea a fost o nuntă la care a cântat de dimineața, până a doua zi de dimineață când s-a terminat petrecerea.

"A zis că și-a terminat de dat decorativa pe casă și tot felul de chestii ca să arate casa superb că vine Georgiana Lobonț. La nunta aceea am și făcut vlog care chiar a făcut și multe vizualizări. E de la nunta respectivă și se vede că totul e nou, oamenii săracii chiar s-au pregătit foarte mult de nunta aceea", a mai adăugat îndrăgita cântăreață.

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Facebook]

Georgiana Lobonț a făcut pe "starostele"

La aceeași nuntă frumoasă, artista ne-a dezvăluit că a avut un dublu rol. Vedeta nu doar a cântat pentru nuntași, ci i-a încântat și cu talentul de prezentator. Pentru că nu avea un staroste la nuntă, Georgiana Lobonț a fost nevoită să prezinte ea evenimentul, iar modul în care a realizat acest lucru i-a impresionat enorm pe cei prezenți la eveniment.

"Tot acolo am făcut și pe starostele. Maistru de ceremonii cum se mai spune, dar la nunta aceasta nu era așa că a trebuit să fac și pe starostele. Apoi la următoarele nunți oamenii îmi spuneau că nu mai au nevoie de staroste că au auzit că fac și pe starostele, dar le-am spus că nu pot, să eu sunt cu cântatul", a dezvăluit ea, pentru WOWbiz.ro.

