Primarul din Bihor a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19, după ce oficia căsătorii fără să poarte masca din protecţie! "Nu era obligatoriu să poarte masca..."

Primarul din Bihor, în timpul ceremonii

În ultima perioadă, numărul de cazuri de infectări cu noul coronavirus este în creștere. Chiar dacă regulile sunt destul de strice, anumite persoane nu le respectă în totalitate. Cazul primarului din Bihor a surprins o țară întreagă, după ce oficia căsătorii fără să poarte mască de protecție.

Primar din Bihoar, depistat pozitiv după ce oficia căsătorii fără mască

Inconstiența primarului comunei Popești, dar și a persoanelor care au mers să se căsătorească și nu au purtat mască de protecție, i-ar purtea costa scump. Edilul a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus, după ce și-a făcut testul, pentru că își dorea să meargă în afara țării. Totuși, dacă bărbatul a ieșit pozitiv, înseamnă că este posibil ca tinerii căsătoriți să intre în carantină.

"Am vrut să plecăm în concediu, aşa că ieri ne-am testat şi azi am aflat că eu sunt pozitiv, cu Covid, soţia nu. M-am izolat pentru 14 zile imediat ce am aflat rezultatul testării, în dimineaţa asta”, a spus primarul pentru ebihoreanul.ro

De asemenea, se pare că Direcţia de Sănătate Publică din Bihor a început deja o anchetă epidemiologică şi toate persoanele care au participat la cununii oficiate de primar ar putea intra în carantină timp de 14 zile.

Dorin Curtean

Dorin Curtean își posta și fotografii pe Facebook de la diferite ceromonii și chiar susține că ofițerul de stare civilă i-a spus că nu era obligatoriu purtarea măștii de către persoana care oficiază cununia.

"Ofiţerul de stare civilă mi-a spus că nu era obligatoriu să poarte masca persoana care oficiază cununia şi mirii. Eu n-am purtat, că îmi era mai uşor să vorbesc fără ea. În rest, am purtat-o”, a spus Curtean pentru aceeaşi publicaţie.

