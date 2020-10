Domnic Fritz [Sursa foto: Facebook]

Dominic Fritz a făcut un anunț de ultimă oră, în această dimineașă. Primarul Timișoarei este suspect de coronavirus, după ce s-a întâlnit cu o persoană, care a aflat seara trecută că este depistată pozitiv cu COVID-19. Edilul Timișoarei spune că a respectat măsurile de protecție împotriva coronavirusului și că a luat decizia să se autoizoleze.

”Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are Covid-19. Am purtat mască, am păstrat distanța, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauție și pentru a elimina orice risc, am decis să mă auto-izolez. Am făcut un test azi dimineață și voi rămâne acasă, în așteptarea rezultatului. Voi repeta testul pentru mai multă siguranță, la sfârșitul acestei săptămâni. În timpul ăsta voi continua să lucrez cu echipa mea la pregătirea preluării mandatului și voi ține întâlniri oficiale online. Vă țin la curent!”, a scris pe pagina lui de Facebook.

Domnic Fritz[Sursa foto: Facebook]

Cine este Dominic Fritz

Dominic Fritz s-a născut și a crescut într-un sat mic din Germania. Edilul a studiat în Germania, Franța și Anglia. Mai are șapte frați, iar la 16 ani a plecat de acasă cu o bursă oferită de Parlamentul Germaniei. Primarul Timișoarei este licențiat în științe politice și administrative și are un masterat în studii de post-conflict. Totodată, Dominic a fost consilier în cadrul Agenției Germane pentru Cooperare Internațională (GIZ) și șef de cabinet pentru un fost președinte al Germaniei, Horst Köhler.

Acesta a povestit cum la 19 ani a venit pentru prima dată în Timișoara, ca voluntar la o casă de copii din cartierul Freidorf a Federației Caritas. De acolo a învățat și limba română.

Domnic Fritz[Sursa foto: Facebook]

„Copiii m-au învățat nu doar să vorbesc românește, ci și să apreciez mult mai profund viața și valoarea unei comunități funcționale. Timișoara m-a făcut adult”, spune Dominic Fritz.

Dominic Fritz spunea înainte de alegeri că Timișoara este singurul oraș unde simte că face parte cu adevărat din comunitate. „Timișoara este singurul oraș din lume unde simt că nu sunt trecător, ci care mă face să mă simt cu adevărat parte a unei comunități, a unei comunități creative, primitoare și pline de viață. Timișoara are un potențial uriaș, potențial care momentan se evaporă din cauza unui sistem administrativ-politic rămas în secolul trecut. Iubesc acest oraș prea mult”, spunea Dominic Fritz.