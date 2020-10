Ionut Nasleu e singurul care a ramas alaturi de Nicolae Robu

Înfrângerea lui Nicolae Rubu, văzută ca o surpriză în restul țării, de către useristul Dominic Fritz, pare să fi provocat agitație uriașă în lumea politică din orașul de pe Bega, Timișoara fiind scena unor momente de-a dreptul... dramatice, în sensul teatral al cuvântului.

Nicolae Robu, după ce a pierdut alegerile locale, a făcut un gest la care, într-o țară în care politica înseamnă obraz gros, a surprins: a demisionat de la conducerea PNL Timiș și s-a retras, practic, din viața politică a orașului de pe Bega. Acum însă, lucrurile devin complicate. Nu de altceva, dar mai toți fidelii primarului care a condus cu mână de fier Timișoara timp de opt ani, par să îl fi uitat pe acesta.

Nicolae Robu si-a pus in cap lumea politica din Timisoara

De altfel, singurul care pare să îi fi rămas, cel puțin declarativ, alături, este cel pe care, de-a lugul timpului, Nicolae Ribu l-a promovat insistent, în ciuda scandalurilor în acre a fost implicat. Și, după ce a pierdut scaunul d eprimar și colaboratorii săi apropiați au decis să îl atace, public pe Nicolae Robu, Ionuț Nasleu, unul dintre cele mai controversate personaje din lumea politică a orașului de pe Bega a luat atitudine, public. ”O sa fie tot mai putini lângă dumneavoastră, domnule Robu. Eu am fost un pic marginalizat, cu contribuția unei persoane din primarie, care are o relație secreta cu un potențial candidat la un post de Vice. Acum acest mesaj e nesimnificativ, dar o sa ii dați valoare mai incolo, eu o sa fiu lângă d-voastră necondiționat, nu o sa curtez USR, ca și câțiva din grupul asta... O sa ma certați ca de obicei, influențat fiind, dar voi fi lângă d-voastră , iar cei de pe grup, se știu ei... sa ma contrazică. eu am caracter, nu ma dezic... cei de la USR , vor sa pună la Piete un pierzător, de la Peciu. Eu am fost senator, am căzut, am fost secretar de stat, am căzut ... dar m-am ridicat de fiecare data, cei ce ma cunosc, știu”, a anunțat singuru colaborator al lui Nicolae Robu care i-a mai rămas aproape.

De altfel, susțin sursele noastre din Timișoara, orașul de pe Bega este scena unor frământări adminsitrative cât se poate de serioase, mai ales după ce noul primar ales, neațul Dominic Fritz de la USR, a decis să schimbe radical felul în care este condus orașul iar acum toți apropiații fostului primar încearcă să își conserve locul de muncă.

Ionut Nasleu e singurul care a ramas alaturi de Nicolae Robu

”În Timișoara, acum, e agitație în rimărie. Toți vor să supraviețuiască, toți dau vina pe Nicolae Robu și spun că au fost obligați s facă anumite lucruri.... Dominic Fritz vrea să conducă după stilul lui Nicușor Dan, să îi dea afară pe toți cei care nu au fost angajați pe concurs, legal, de-a lungul ultimilor ani. Până și în PNL e agitație, se duc negocieri serioase pentru a păstra anumite direcții din primărie sub influența liberalilor, se negociază fiecare post, dar USR e încăpățânat la maximum, nu acceptă nimic. Va fi complicat, mai ales că USR are, practic, majoritate și în Consiliu (Consiliul Local al orașului Timișoara, n. red.) și vor să schimbe complet stilul de muncă”, ne-a precizat, sub acoperirea anonimatului, unul dintre oamenii importanți din Primăria Timișoara.

Dominic Samuel Fritz a câștigat, lejer, alegerile din Timișoara

După două mandate ale liberalului Nicolae Robu, Dominic Samuel Fritz, reprezentatul USR la alegerile locale pentru mandatul de primar al Timișoaei, a câștigat lejer alegerile după o campanie extrem de agitată care, parcă, nu relevă rezultatele. Nu de altceva, dar Dominic Samuel Fritz, tânărul de 37 de ani - născut în Germania și stabilit în Timișoara din 2003, moment în care, susține el, s-a îndrăgostit de România- a reușit să îl zdrobească pe Nicolae Robu în alegeri, obținând 53 % din voturi, semn că, spre surpriza multora, mai mult de jumătate din liberali l-au votat chiar dacă era în alt partid.