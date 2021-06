Primele declarații ale Faimosului Sebastian Chitoșcă, după ce a fost eliminat de la Survivor România: "Dacă era să fiu ipocrit..."

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D] 16:39, iun 28, 2021 Autor: Adriana Cristiana

În urmă cu doar o seară, Sebastian Chitoșcă a fost eliminat de la Survivor România, după aproximativ șase luni petrecute în Republica Domincană. Faimosul a făcut tot posibilul să ajungă până în finală, însă nu a fost atât de susținut de public.

Sebastian Chitoșcă, declarații despre Survivor România

Astăzi, Faimosul a intrat live, prin intermediul video-call, în emisiunea Teo Show și a vorbit despre întreaga experiență din Republica Domincană, dar și despre ultimele zile petrecute alături de ceilalți concurenți.

Despre relația pe care a avut-o cu Elena Marin, fostul fotbalist a adăugat că probabil lucrurile ar fi stat cu totul altfel dacă se cunoșteau în alte circumstanțe. Jungla și munca depusă în competiție a strânit reacțiie nebănuite, iar lupta pentru marele premiu i-a pus în situații extrem de complicate.

"De când am pus mâna pe telefon, am citit doar mesaje de susținere. (…) Tot ce s-a întâmplat în emisiunea eu am luat ca atare, la fel ca și Ștefan, care se certa cu cineva iar apoi peste 5 minute putea să râdă cu acea persoană. Elena a rămas în junglă, cum i-am spus și la final. Probabil dacă aș fi cunoscut-o înainte de emisiune, în alte circumstanțe, aș fi perceput-o altfel. Nici in competitie nu o uram, erau cuvinte spuse la nervi. Nu știu dacă cei de acasă realizează cât de greu este să te afli în niște circumstanțe pentru care nu te-ai antrenat", a spus Sebastian Chitoșcă .

Sebastian susține că nu a fost deranjat de faptul că a fost nominalizat de Zanni, deși, inițial, acesta i-a spus că nu îl va vota. Ulterior, au discutat și a înțeles motivul pentru care a luat această decizie, acela fiind ca să nu mai existe vreo interpretare din partea Elenei Marin.

"Eu am lăsat totul acolo. (…) Mă așteptam ca după Ștefan să plec eu. Eram unul dintre cei trei Faimoși rămași, dar nu am ieșit niciodată favorit, nu eram printre preferații publicului. (…) Dacă era să fiu ipocrit sau să am ceva cu Zanni, să nu gândesc pozitiv despre el, mă gândeam că a avut ceva cu mine. Dacă o vota pe Elena atunci, urmam eu. Ceea ce m-a surprins în momentul ăla era că înainte de Consiliu i-am zis „dacă vrei să mă votezi, poti să mă votezi”, iar el mi-a spus că nu o să mă voteze niciodată. Când a venit de la vot, mi-a spus că m-a votat, apoi mi-a explicat de ce m-a votat, explicatia a fost logică. Nu a vrut să îi dea Elenei motiv să se mai supere pe el. Nu m-am supărat pe nimeni, eu am luat competiția matur și așteptam ca oamenii să decidă", a declarat Faimosul.