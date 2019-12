Mai mult decât atât, el a și postat pe conturile sale de socializare imaginea cu verigheta, din aur alb și cu diamant, pe care a primit-o de la partenerul său de viață, semn că Răzvan Botezatu este mai fericit ca oricând.

Citeste si: Răzvan Botezatu s-a căsătorit și le-a arătat tuturor dovada. Poza cu verigheta care a stârnit controverse în rândul internauților

Citeste si: Răzvan Botezatu e lipsit de inhibiții! În ultima fotografie e gol pușcă și a stârnit sute de reacții: „Erai tentant, păcat că nu îți plac femeile”

”Da, sunt fericit. Am o relație care mă face fericit, nu regret nicio secundă că, inițial, m-am aruncat cu capul înainte. Suntem doi bărbați maturi și ne înțelegem perfect, este diferit de tot ce am experimentat eu până acum”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Mai mult decât atât, ne-a mai spus Răzvan Botezatu, chiar dacă, legal, nu este căsătorit cu iubitul său, el se simte ca și când ar fi. ”Nu ne-am căsătorit, cel puțin nu cu acte. Dar, trebuie să spun că mă simt ca și când aș fi căsătorit cu el. Ne înțelegem perfect și, chiar dacă acum este mai complicat, cel puțin legal, să facem acest pas, nu înseamnă că nu îl vom face. Este diferit de alții, nu e gelos, nu îl deranjează că sunt implicat în conștientizarea faptului că o comunitate ca a noastră trebuie să fie vizibilă și în România. Un singur lucru nu reușesc să îl conving: să îl fac să apară, public... Dar asta pentru că nu vrea să se expună, e adeptul discreției”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Mai mult, Răzvan Botezatu ne-a dat o serie de detalii despre iubitul lui. ”Este puțin mai matur decât mine și, fiind neamț, nu se pune problema să își dorească să apară la noi în țară, nu l-ar ajuta cu nimic. Oricum, spre deosebire de alți iubiți de-ai mei, nu are momente de violență, este foarte bine educat. De aceea, l-aș și aduce în țară... Oricum, mama îl cunoaște, i-a și plăcut de el. Oricum, e ceva... ce nu îmi imaginam că se poate întâmpla cu mine când vine vorba de relații”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus Răzvan Botezatu.

"Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu, acum îndragostit de iubitul său.