Walter și Raluca Zenga nu mai formează un cuplu! Și nu de azi, de ieri, ci de un an. Din păcate, cei doi au decis să își separe drumurile, chiar dacă aveau o familie frumoasă împreună.

Chiar dacă ruptura este de un an, Raluca și Walter Zenga au dorit să mențină aparențele. Nu doar față de presă, ci și față de oamenii din jur, când, de fapt, ei au dus o viață total paralelă.

Raluca Zenga a făcut prima declarație de după despărțire, iar din cuvintele ei reiese faptul că despărțirea lor nu este chiar ceea ce pare. Raluca a explicat că familia a stat despărțită datorită COVID-19, fiind imposibil să meargă la soțul ei în Italia, sau el să o viziteze în Dubai.

”Așteptându-l pe tati ❤️ Nu am folosit până acum platformele sociale pentru a face declarații de presă sau dezmințiri...dar forțată de imprejurari m-am gândit să liniștesc apele...Având in vedere că presa din România ne dă deja despărțiți...vreau să clarific că familia noastră a stat neintregita doar datorită COVID-ului cu restricții de călătorie și obligațiilor de antrenor ale soțului meu - noi nu am putut merge in Italia și până la sfârșit de campionat el nu a putut veni in Dubai ! Toate bune și Dumnezeu să ne aibă in pază ! 🙏”, a scris ea.