Andreea Mantea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare tv din România, care a reușit de-a lungul anilor să ajungă la inimile telespectatorilor prin felul ei de a fi.

Imagini cu Andreea Mantea din noua emisiune

Frumoasa brunetă a decis să renunțe la emisiunea Puterea dragostei pentru băiețelul ei, David, din dorința de a-i oferi o copilărie alături de familie și de oamenii dragi. Dar, cu toate că nu mai apare în emisiunea din Turcia, aceasta va putea fi revăzută în curând, în noua emisiune care va începe în data de 5 octombrie, la Kanal D.

Este vorba despre un reality-show de excepție, care îi poartă numele: „Trăiri alături de Andreea Mantea”, unde cei de acasă vor putea să trăiască alături de ea, în fiecare luni de la ora 23.00, momente importante, plăcute sau mai puțin plăcute din viața ei, îi vor cunoaște familia și prietenii, dar cel mai important, o vor cunoaște pe Andreea în intimitatea casei ei. (Andreea Mantea revine pe micile ecrane. În ce emisiune o vei putea urmări).

Au apărut și primele imagini din emisiunea Andreei Mantea, iar cei care le-au văzut, cu siguranță își doresc să vadă mai mult. Momentele petrecute cu David sunt o întreagă aventură, iar vedeta nu duce lipsă de adrenalină nici măcar în clipele de relaxare.

“Nu intamplator acest reality imi poarta numele, pentru ca el va contine, intr-o mare masura, viata mea, asa cum este ea, cu bune si cu rele, cu bucurii, dar si cu poticneli, suparari. Pentru ca asa e viata, cu de toate.

Ii invit pe telespectatori sa traiasca alaturi de mine intamplari frumoase, pline de emotie, sa cunoasca povesti de viata ale unor oameni minunati pe care ii voi intalni in calatoriile mele. Intotdeauna am fost sincera, foarte deschisa cu cei care ma urmaresc, iar acum cu totii ma vor putea cunoaste si mai bine, in intimitatea familiei mele, alaturi de cei pe care ii iubesc enorm.

David este cel mai important om din viata mea, centrul universului meu, asa ca il veti vedea alaturi de mine foarte des, pe parcursul reality show-ului. Abia astept ca, din 5 octombrie, in fiecare luni, de la 23:00, sa ne „intalnim” pe Kanal D!”, a declarat Andreea Mantea.