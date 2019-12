Motive uriase de fericire pentru cel mai popular afacerist din Pipera. Fiica acestuia, care si-a unit de curând destinele cu alesul inimii ei, va deveni mămică. Bruneta i-a dat vestea cea mare tatălui ei imediat după nunta care a fost unul dintre cele mai fastuoase evenimente ale toamnei.

Chiar dacă, initial, tânăra a preferat să nege zvonurile legate de sarcină, dintr-un anumit punct ea nu a mai putut să păstreze secretul, burtica de graviduță fiind din ce în ce mai greu de ascuns.

Tocmai de aceea, paparazzi WOWbiz.ro au reușit, zilele trecută, să o surprindă pe fiica "latifundiarului din Pipera" în toată splendoarea ei, cu tot cu burtica de la purtător! Femeia ieșise la plimbare prin oraș, purtând haine groase, dar nu suficient de lungi cât să îi ascundă sarcina.

Zilele trecute moștenitoarea imperiului financiar al celui care a fost ani buni patronul Stelei a fost mult mai precaută. Ea a mers la o sesiune de shopping într-un mall bucureștean situat în zona de nord a Capitalei, însoțită de sora ei. Bruneta a purtat o jachetă lungă și largă care nu lăsa la vedere formele rotunde ale abdomenului, firești pentru orice viitoare mămică.

Fiica "latifundiarului din Pipera" nu exagerează cu caloriile în sarcină!

De remarcat este și faptul că graviduța are mare grijă de silueta ei. După ce a terminat plimbarea prin mall, tot alături de sora ei, a mers în zona restaurantelor, unde cele două au luat masa. Fiica "latifundiarului din Pipera" nu a exagerat, însă, cu caloriile, semn că, deși are un bebe în burtică, nu vrea sub nicio formă să mănânce ca pentru doi. Nu de alta dar, potrivit specialiștilor, acumularea de kilograme în exces în timpul sarcinii nu este sănătoasă nici pentru făt, nici pentru mămică.