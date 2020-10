Culiță Sterp

Marți, 20 octombrie, Culiță Sterp a postat primele imagini, după ce și-a făcut implantul de păr. Pentru că ține destul de mult la aspectul său fizic, cântărețul a decis să ajungă, din nou, pe mâna medicului estetician. Astfel, primele fotografii cu celebrul artist au fost postate în cursul zilei de astăzi.

Culiță Sterp, primele imagini după ce și-a făcut implantul de păr

În urmă cu doar ceva timp, Culiță a recunoscut că are ceva probleme cu podoaba sa capilară, fapt pentru care a decis să decurgă la această intervenție. Deși pe prima și-a făcut-o la o clinică din Turcia, de data aceasta, artistul a decis ca pe cea de-a doua să o facă la noi în țară. Locul unde vrea să insiște este în zona frunții, acolo unde părul nu vrea să mai crească. ”Îmi voi face în lateral”, a explicat Culiță Sterp, în urmă ceva timp.

Astăzi, totuși, Culiță Sterp a postat primele imagini pe rețelele de socializare! De asemenea, se pare că această operație a fost una destul de ușoară, iar cântărețul se simte destul de bine. El a mai adăugat faptul că este nerăbdător să vadă primele rezultate.

Primele imagini după ce Culiță Sterp și-a făcut implantul de păr

"S-a terminat totul cu bine! Nu a fost o operație dureroasă, cum mă gândeam că o să mă doară, dar chiar nu m-a durut deloc! Am și dormit pe timpul operației.. Acum așteptăm să îmi crească părul...", a declarat Culiță Sterp, în mediul online.

Culiță Sterp, primele imagini după ce și-a făcut implantul de păr

Culiță Sterp, dezvăluiri sincere despre iubita lui

Cunoscutul artist a dat primele detalii despre iubita lui, Daniela. Se pare că este mai îndrăgostit ca niciodată și are gând să lase tot trecutul în spate, de dragul domnișoarei.

”Vreau să las în spate trecutul meu. Nu mă mai interesează, merg înainte. Au trecut deja șapte sau opt luni de la despărțirea de Carmen, și chiar am pus punct definitiv, fiecare pe drumul lui. Contează să fim sănătoși. Vreau un alt gen de persoană lângă mine, o femeie cu principii, cuminte, frumoasă. Să-mi înțeleagă meseria mai mult. Dacă am o femeie lângă mine care mă iubește, nici n-aș putea să-i fac ceva care să o deranjeze. Și vă spun sincer, am găsit-o sau cel puțin așa simt. Cel mai mult în viață îmi doresc o familie. Cel puțin patru copii îmi doresc”, a declarat cântărețul într-un live pe YouTube, la WOWbiz.ro!