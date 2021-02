Primele imagini cu fundul operat al nepoatei lui Nicolae Guță! Transsexualul Sonia Ferrari și-a făcut implant fesier! VIDEO EXCLUSIV

In articol:

Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guță, s-a operat săptămâna trecută pentru a-și mări posteriorul.

Sonia Ferrari: operația a durat o oră

Ea a venit special de la Viena la București pentru această operație care a constat-o aproximativ 5.000 de euro.

”Operația a decurs cu bine, trebuia să dureze două ore dar a durat o oră pentru că a intrat implantul foarte bine. Voiam să împtărtășeesc chestia asta cu voi. Mă simt ok, n-am voie decât să stau pe burtă, nu am voie să stau altcumva. Deocamdată, de la anestezie, nu simt durerea, sper ca mai târziu să nu mă doară”, a povestit Sonia Ferrari imediat după ce a ieșit din operație.

Nepoata lui Nicolae Guță s-a arătat mulțumită de rezultatul operației, mai ales că a fost visul ei de a avea un fund ca al lui Kim Kardashian încă de când a devenit femeie.

A vrut să aibă un fund ca al lui Kim Kardashian

Până acum, Sonia a investit în transformarea ei peste 50.000 de euro.

”În afară de operația e schimbare de sex, au mai fost și alte intervenții pentru a arăta așa cum mă vedeți acum. Mi-am pus implanturi cu silicon, mi-am scos grăsimea de pe abdomen, mi-am îndreptat bărbia, mi-am pus buze, un aqua-filling la fund.

Anul acesta îmi voi schimba însă silicoanele și îmi voi rotunji fundul. Modelul meu este Kim Kardashian, poate nu chiar atât de extrem ca la ea, dar pe acolo. Forma aia de sirenă, cum mai vezi la Cardi B. sau Nicki Minaj. De la noi ar fi Loredana Chivu. O să-mi fac un corp de braziliancă ”, dezvăluia Sonia Ferrari pentru WOWbiz.ro cu ceva vreme în urmă.

Transformarea de la Marcel la Sonia a costat peste 50.000 de euro

Sonia are 26 de ani și a devenit femeie în urmă cu 4 ani. Numele pe care l-a purtat până recent în buletin a fost Marcel. Încă de mic, acesta și-a dat seama că are o latură feminină extrem de bine dezvoltată și în ciuda succesului pe care-l avea la fete, a decis să devină el însuși femeie.

Sonia Ferrari și Narcisa Moisă

”Eu vin dintr-o familie ceva mai strictă și multă vreme am încercat să-mi ascund partea feminină. Ca băiat eram un tip elegant, aranjat și aveam destul de mult succes la fete. În adâncul sufletului știam însă că sunt gay, și până la urmă am acceptat asta. Decizia de a deveni femeie a venit cumva normal. Mi-am dat seama că vreau un bărbat care să stea lângă mine și că era important și pentru mine să fiu femeie și poate să am o familie”, a mai povestit Sonia Ferrari.