Primele imagini cu Mădălina și George, după ce au părăsit Puterea Dragostei! Cum au fost surprinși îndrăgostiții

In articol:

Primele imagini cu George și Mădălina, după ce au decis să plece din casa Puterea Dragostei. Cei doi îndrăgostiți s-au filmat în mașină și păreau extrem de fericiți că urmează să înceapă o nouă etapă din viața lor.

Mădălina și George au părăsit Puterea Dragostei

În urmă cu doar o seară, Mădălina și George au părăsit Puterea Dragostei. Îndrăgostiții au decis că este momentul să treacă relația la alt nivel, așa că au hotărât să își construiască un viitor împreună în afara casei. Decizia de a părăsi competiția de la Kanal D i-a aparținut Mădălinei, care susține că s-au adunat extrem de multe de-a lungul timpului și nu a mai putut trece peste.

Citeste si: George și Mădălina au părăsit Puterea dragostei! Ce concurenți au fost devastați de veste

„Decizia am luat-o eu pentru că s-au adunat mai multe. Nu mai suport. O să ne vedem în curând. Vrem să vă mulțumim, doamna Cristina(...) La mine s-au adunat foarte, foarte multe. Nu sunt robot, sunt om. Nu sar la bătaie, nu înjur și nu mă iau de trecutul cuiva. N-am mai putut și am fost foarte nervoasă. În afara faptului că am trântit o ușă, eu n-am făcut nimic”, a declarat Mădălina de la Puterea dragostei.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Concurentele din cadrul emisiunii au dezvăluit faptul că George are deja inelul și că urmează să o ceară în căsătorie pe iubita lui.

a spus una dintre concurente.

George și Mădălina[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Puterea Dragostei, 3 martie 2021. Mădălina își face bagajul și părăsește platoul de filmare: ”Eu nu mai pot, am cedat”

La scurt timp după ce au părăsit competiția, Mădălina și George s-au filmat în mașină. Cei doi îndrăgostiți păreau extrem de fericiți, își zâmbeau, cântau și se simțeau extrem de bine împreună.

Ba chiar mai mult, în una dintre imagini, concurenta a pus un emoticon cu o inimă și cu un inel de logodnă, semn că relația dintre aceștia va trece la un alt nivel.