Primele imagini cu "succesorul lui Putin". Cine e tânărul de 36 de ani pe care îl ține aproape liderul rus

In articol:

Pe data de 9 mai a avut loc o paradă cu ocazia Zilei Victoriei, aceasta desfășurându-se la Moscova, iar de atunci, au fost lansate o mulțime de zvonuri potrivit cărora, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar avea un succesor, asta după ce imaginile surprinse la eveniment l-au avut în prim plan pe conducătorul rus,

în timp ce discuta cu un tânăr ”misterios”.

Astfel, la scurt timp, clipurile care l-au surprins pe Putin în discuția cu respectivul bărbat au fost urcate pe rețelele de socializare și s-au viralizat rapid, iar cei mai mulți dintre cei care au văzut filmarea sunt convinși că tânărul ar putea fi chiar succesorul conducătorului rus.

Vladimir Putin a fost surprins, în timpul Paradei de Ziua Victoriei de la Moscova, pe data de 9 mai, în prezența unui tânăr ”misterios”, spun cei care au văzut imaginile cu cei doi pe rețelele de socializare.

Un pilot de curse ucrainean, Igor Sushko, a distribuit un filmuleț cu cei doi pe pagina personală de Twitter, susținând că numele bărbatului alături de care a fost surprins Putin în timpul evenimentului se numește Dmitri Kovalev.

De asemenea, potrivit lui Igor, tânărul respectiv ar fi șeful Departamentului Administrației Prezidențiale.

„Tânărul cu care Putin a purtat o conversație lungă și sinceră în Piața Roșie este șeful Departamentului Administrației Prezidențiale, Dmitri Kovalev”, a scris el pe Twitter.

Care sunt semnificațiile ascunse în spatele Marșului Victoriei de la Moscova? Virgil Bălăceanu, general în rezervă: „Probabil fac și economii din acest punct de vedere”

Citeste si: Cum a încercat Alexandru Ciucu să împiedice divorțul de Alina Sorescu: „I-a propus tot felul de sume”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

De precizat este că, încă nu se știe dacă aceasta este sau nu adevărata identitate a bărbatului, iar Sushko a explicat acest lucru în tweet-ul său, adăugând și faptul că zvonurile legate despre cei doi au început să apară, după discuția

lungă purtată în Piața Roșie, din timpul evenimentului de la Moscova.

„Zvonurile au început imediat să curgă că acesta ar putea fi succesorul ales de Putin”, a adăugat Sushko, newsweek.com.

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin's hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy