Actorul Costin Mărulescu a murit! El a fost găsit fără suflare în apartamentul lui din cartierul Dristor, București. El urma să împlinească vârsta de 51 de ani chiar peste câteva zile, pe data de 29 iulie.

Se pare că decesul a avut loc în urmă cu trei zile, iar trupul neînsuflețit a fost descoperit în stare avansată de putrefacție. Vecinii actorului nu îl mai văzuseră de câteva zile, deși ieșea zilnic să își plimbe câinele.

Tot ei au fost cei care s-au alarmat după ce l-au auzit pe câinele lui lătrând puternic în ultimele zile. După ce au sunat de mai multe ori la ușa lui Costin Mărculescu, au anuntat echiajele de intervenție. Trupul lui a fost transportat la INML pentru autopsie și urmează ca anchetatorii să stabilească cu exactitate cauzele decesului.

Moartea fulgerătoare a lui Costin Marculescu și faptul că trupul neînsuflețit a fost descoperit după zile bune de la deces aminteste in mod cutremurator de regretata Cristina Țopescu.

Cei doi au fost descoperiți de vecini, după zile bune de la deces, iar animalele de companie au fost și ultimele ființe pe care le-au avut alături.

Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, pe 12 ianuarie, în casa sa din Otopeni. O vecină, care-i era și prietenă, a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. În urma sesizării, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezenta urme vizibile de violență.

Anchetatorii care au intrat în casă au susținut că fosta jurnalistă era în pat, învelită, părea că dormea. De altfel, se pare că aceasta chiar a murit în somn. Din păcate, Cristina Țopescu murise, conform medicilor legiști, cu circa două săptămâni înainte de a fi găsită.

Costin Mărculescu, viață și carieră

Nascut la 29 iunie 1969 la Craiova, Costin Marculescu a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani, in doua piese TV “Misiune speciala” si “Ecaterina Teodoroiu”, iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana Nicolae “Al patrulea gard langa debarcader”, in 1986 a avut sansa sa fie distribuit in cel mai bine vandut film romanesc din istorie in regia lui Nicolae Corjos, celebrul “Liceenii” alaturi de Stefan Banica Jr., Oana Sarbu, Mihai Constantin, Tudor Petrut, Cesonia Postelnicu, Ion Caramitru, Tamara Buciuceanu, George Ivascu etc.

