Primele imagini de la botezul lui Dominic

Simina și Alex Zănoagă de la Puterea dragostei au avut parte sâmbătă, 20 iunie, de unul dintre cele mai speciale evenimente din viața lor. Cei doi foști concurenți l-au botezat pe fiul lor, Dominic, iar WOWbiz are primele imagini de la marele eveniment. Cum a arătat mămica și copilul, vedeți în imaginile ce urmează.

Alături de cei doi fericiți părinți s-au aflat și câțiva foști colegi din casa Puterea dragostei, precum Raluca Munte și Raju. Raju și iubita lui sunt și nașii micuțului. Aceștia s-au fotografiat cu Simina și Alex în fața bisercii.

Dominic, băiețelul Siminei de la Puterea dragostei, a venit pe lume în urmă cu două luni, în plină perioadă de izolare din cauza pandemiei de coronavirus. Restricțiile impuse de autorități l-au făcut pe tăticul Alex Zănoagă să nu fie alături de Simina la naștere și să-și țină băiatul în brațe abia după cinci zile, mai exact la ieșirea din spital. Mai mult decât atât, tot regulile impuse de răspândirea COVID-19 le-au dat planurile peste cap celor doi îndrăgostiți de la Puterea dragostei.

Astfel că, după ce Simina și Alex Zănoagă s-au căsătorit civil în ianuarie și aveau programată nunta în august., ei au fost nevoiți să amâne evenimentul. În ceea ce-l privește pe Dominic însă, ei au hotărât să facă totuși botezul acum, așa cum este normal, și nu anul viitor...așa cum și-au reprogramat cununia religioasă

”Botezul lui Dominic va fi pe 20 iunie, sperăm să-l putem face atunci, așa cum ne-am propus. Nu o să facem petrecere. Nași vor vor Raju și iubita lui, iar moși Raluca Munte și Nikolas Sax”, a afirmat frumoasa mămică în urmă cu câteva zile.

Frumoasa mămică avea să fie completată de soțul ei, care, în premieră pentru WOWbiz.ro, a dat ultimele detalii, întrucât, peste puțin timp, Simina și Alex Zănoagă își botează copilul! ”Suntem foarte fericiți și abia așteptăm să îl creștinăm pe Dominic. Am organizat totul în cele mai mici amănunte. Vom merge, la Biserica Sf. Parascheva din zona Gara Basarab. Apoi, am închiriat o terasă, aceeași unde am făcut și cununia, pentru o petrecere de botez la care vor participa 40 de persoane, printre ele, prietenii noștri de la Puterea dragostei, Iancu Sterp, Hamude, Alex Bobicioiu, Raluca Munte, Thalida, Mary și Robert, Ștefania...Va fi ceva foarte frumos, iar Dominic...personajul principal. De altfel, va avea și o ținută șic, un costumul alb și un papion rosu care are un ”D” brodat de la Dominic”, a declarat Alex, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro